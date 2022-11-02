國際馬術年會　台灣之光有望再度連任

FEI國際馬術總會（Fédération Équestre Internationale，FEI）一年一度的會員大會，即將於2022年11月10至13日舉行，地點位於南非第二大城市Cape Town開普敦的Westin Hotel，將有全球136個會員國蒞臨出席，展開為期四天的會議，除了研討馬術總會章程修改、馬術比賽規則修正，並將決定2024年巴黎奧運馬術區域選拔賽相關日期及地點等重要資訊。





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