國際馬術年會　台灣之光有望再度連任

FEI國際馬術總會（Fédération Équestre Internationale，FEI）一年一度的會員大會，即將於2022年11月10至13日舉行，地點位於南非第二大城市Cape Town開普敦的Westin Hotel，將有全球136個會員國蒞臨出席，展開為期四天的會議，除了研討馬術總會章程修改、馬術比賽規則修正，並將決定2024年巴黎奧運馬術區域選拔賽相關日期及地點等重要資訊。
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2022年FEI國際馬術總會年度會員大會，隨著疫情趨緩各國逐漸解封，也可期待成為年底最盛大的FEI大會，除了首日由南非SAEF地主國主辦的歡迎晚會，最後一晚更將有LONGINES浪琴贊助的晚宴，令人期待。
中華民國馬術協會理事長許安進更為本次出訪的三位台灣代表團賦予使命 : 亞洲馬術總會馬場馬術委員會主席暨中華民國馬術協會國際組組長葉益成、中華民國馬術協會常務理事陳怡如、以及中華民國馬術協會理事于長君，共同親赴南非開普敦出訪參與，拓展國際體育外交，更將積極爭取2024年度國際馬術年會在台灣主辦。
許安進理事長表示 : 「12年前曾經在台灣主辦過FEI國際馬術年會，蒞臨出席的各國代表與皇室代表，對台灣印象深刻，留下美好的回憶，能有機會再度爭取主辦國，藉由馬術運動拓展國際事務外交，讓台灣在國際上發聲，疫情這三年也讓台灣馬術圈做好準備，吸引更多年輕世代與企業參與，台灣馬術代表團除了安全第一外，期待你們帶領體育圈更多的不同國際視野。」