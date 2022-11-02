許瑋甯被男友媽打巴掌　陳昊森：提前體驗婆媳問題

校園愛情劇《第9節課》今（2）日發布預告，美女老師許瑋甯面對校霸學生陳昊森壁咚挑逗，輕柔回嗆「你沒談過戀愛吧」，讓陳昊森笑說：「那句台詞殺傷力100耶，拍的當下真的有被嗆到，感覺自己瞬間從野狼變純情小綿羊。」
陳昊森面對許瑋甯的輕蔑回懟，直接開啟「惡霸模式」狂整許瑋甯，不但當著全校師生面襲吻許瑋甯臉頰，還用碳酸飲料潑滿她全身，試圖引起她的注意，談起被惡整的拍攝過程，兩人心情和劇中完全相反，許瑋甯笑說：「雖然被噴完的當下全身又濕又黏，連頭髮都是黏的，但過程是好玩的。」還調皮稱：「其實我比較想當噴人的一方。」
許瑋甯在《第9節課》中也因陷入禁忌師生戀，遭尹馨飾演的家長會長從言語和行動上羞辱，不僅被送上一記耳光，還被當眾怒斥：「妳沒資格教我兒子！」讓許瑋甯嚐盡苦頭，回憶這場耳光戲，許瑋甯笑說雖然劇中和尹馨針鋒相對，但其實自己是非常欣賞尹馨，因此在拍攝時反而還會開玩笑說：「我真的討厭不了妳，妳要打就打吧。」
預告中兩人和陳昊森有一場吃晚餐的戲，尹馨夾菜給兒子陳昊森，然而陳昊森同時卻是夾菜給許瑋甯，3人有趣的表情也成為1個小亮點，陳昊森笑說：「這段真的讓我感覺提前體驗了一下婆媳問題。」《第9節課》定檔12月11日愛奇藝播出，每周日晚間8點於東森戲劇台播出。