鄭家純喜曬「翻版孔劉」側臉！喊話愛台灣：會回去投票
宅男女神鄭家純（雞排妹）今（2）日突然宣布閃婚，嫁給帥氣的日籍小兒科醫師Akira，由於她在臉書上宣稱「今天入籍了」，被誤會已經更改國籍，被網友暗酸不愛國，她傍晚再度發文感謝眾人的恭喜與祝福，並澄清「入籍」的意思是結婚登記，目前仍是台灣籍，也沒有冠夫姓，維持原姓姓鄭，強調自己拿的是台灣護照，11月26日還是會返台投票！
鄭家純透露，老公Akira年長她3歲，長相貌似韓星孔劉，2018年赴日留學時展開交往，她為愛苦學日文，這5年期間歷經分合，9月在新加坡被求婚才點頭下嫁，兩人先在日本完成結婚登記，明年才會回台完成相關手續，她對另一半相當保護，放閃照沒有讓老公露臉，第二次發文也以酒杯擋在Akira面前，粉絲僅能透過杯影之間看見朦朧側臉，鼻子堅挺，長相頗為帥氣。
鄭家純透露Akira很尊重她，在日本區役所辦手續時，老公很開心她可以保留原本的姓氏，仍是維持姓鄭，月底也會返台投票參與大選，網友笑說「 還好你有說明，否則酸民又要出征了」，她宣布喜訊後在臉書獲得近10萬粉絲獻上祝福，喊話「一定要幸福喔」、「為什麼有種嫁女兒的感覺」、「感覺好像失戀一樣，但還是要給祝福」。