桃園萬聖城今晚開城！亮點搶先看 人流管制防梨泰院事故
熱鬧滾滾的桃園萬聖城日前因「奈格」颱風忍痛延期，今（2）晚終於迎來開城，活動比預計閉幕日延長4天到11/10，桃園觀光旅遊局不會打折民眾玩樂興致，同樣準備精彩節目與豐富打卡點給民眾拍照同樂。觀旅局表示，萬聖城假日中午12點，平日下午4點開始對外服務，每晚6點每半小時將演出一次「驚魂馬戲團」動畫秀，晚間10點為最後一場動畫秀。同時，為避免重演梨泰院悲劇，桃園萬聖城也說明了人流管制措施，桃園萬聖城舉辦場地範圍為藝文廣場加上綠二公園，面積約為1萬2千平方公尺，以一平方公尺站3個人計算，安全範圍內最多同時可以容納36,000，因此場內達到八成滿約28,800人時即會啟動入場管制。以下一起來開箱萬聖城又萌、又搞怪的必拍打卡點吧！
今年桃園萬聖城主題為「驚魂馬戲團」，以電影《咒》為靈感打造的驚悚魔幻馬戲團，以一句「你相信祝福嗎？」帶出全新角色巨耳詛咒兔、幽靈犬、巨貓等，驚悚指數更破表。走入活動會場，你會看到一個個逼真恐怖又有點萌的造景裝飾，觀旅局推薦5大必拍打卡點，像是「馬戲團迎賓入口」、「巨耳兔的詛咒世界」、「蝙蝠的顛倒世界」、「萬聖小屋」、「驚魂馬戲棚」，開幕當日還有曾獲聲林之王第四名的同理Zunya用歌聲帶大家一起搖滾開城。
除了開幕當日可愛必拍展區，一連到11/10還有許多精彩節目，像是本周六日(11/5、11/6)小孩們的偶像MOMO、YOYO哥哥姐姐們將到現場和大家互動，周六下午(14-16點)先由MOMO家族帶來系列唱跳，晚間青年事務局領軍的桃園在地青年：萬能科技大學、永平工商和啟英高中學生將帶來系列的表演內容，有熱舞、熱音，歡迎在地的青年們一起HIGH翻全場！
禮拜天（11/6）下午2點同樣將有YOYO哥哥姐姐到現場帶動唱，還有BBC獨家授權4米高的阿奇也會到現場供小朋友合影；下午4點則有萬聖踩街遊行和變裝伸展台，親子Youtuber彼得爸與蘇珊媽，遇上桃園的吉祥物ㄚ桃、園哥一起踩街，變裝者只要當日獲得民眾給予讚賞的粉紅氣球就可以兌換小禮物，Coser伸展台走秀，有個人組、團體組和特別推出的「寵物組」，冠軍將抱回5000元現金；6日晚間更有這個CIRCUS很派的舞台活動。
有鑑於韓國梨泰院萬聖節人擠人釀意外，桃園萬聖城也說明了人流管制措施，桃園萬聖城舉辦場地範圍為藝文廣場加上綠二公園，面積約為1萬2千平方公尺，以一平方公尺站3個人計算，安全範圍內最多同時可以容納36,000，因此場內達到八成滿約28,800人時即會啟動入場管制。29日桃園萬聖城試點燈活動期間（12:00-22:00）共計入場84,591人次，19:00進場人數最多，約9500人，人潮雖多但是人與人之間能有足夠的空間行走。
日期：11/2-11/10
時間：平日16:00-22:00；假日 12:00-22:00
地點：
桃園藝文廣場 桃園市桃園區中正路1188號
桃園置地廣場 桃園市中壢區春德路101號
交通資訊：
公車： 從桃園後火車站，或是前站的統領百貨搭乘桃園市公車GR、151、168、188、302、707串聯到會場(中正藝文特區站牌、南屏中正路口站牌)，另外經國轉運站方向也有189、220、302和707等路線可抵達萬聖活動會場。
汽車：汽車請導航至「新永和市場」停車場，再轉搭萬聖免費接駁專車到達會場，接駁車中間停靠民光東路(近音樂之林公園處)。
機車：騎機車的民眾假日會場周邊的機車格位數有限，周末開放同德五街部分路段(中茂新天地前)、新埔六街(同安公園前)紅黃線路段停放機車，周末也增設慈文國小、同德國小和同安國小供機車停放，民眾可有效利用，但務必愛護校園環境遵守停放規定，校園僅開放至晚間10點半(違規者將拖吊)，機車也可停放新永和市場停車轉乘接駁。