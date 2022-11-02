內湖廟口爆場！陳時中自虧：防疫油頭垢面、現每天練習笑
民進黨台北市長候選人陳時中今（2）日晚間於東湖慈后宮舉行第7場廟口開講，即使台北整天雨勢未緩，現場600張椅子仍在陳時中到場前就已經坐滿，且人潮持續外溢，粗估破千人到場力挺陳時中。除了總統蔡英文3度參與廟口開講活動外，前副總統陳建仁、經濟部長王美花也首度到場，另外競選總幹事吳思瑤、在地立委高嘉瑜、在地議員李建昌、江志銘、議員參選人王孝維、何孟樺、陳慧君、國策顧問廖全平、前國策顧問黃承國都出席。
高嘉瑜致詞時細數陳時中針對在地的捷運政見，還表示今天蔡英文會到場，自己怕嚇到她無法唱歌，但如果陳時中當選，她就唱3天3夜，搏得滿堂彩。
王美花則說，疫情這2、3年顧得這麼好，過去擔任指揮官的陳時中真的很厲害，這也是一個團隊的成績。看到其他國家的首都都在進步，台北市都沒進步讓人很難過，台北市應該要進步很快，現在陳時中要組建最好的市政團隊，帶領台北市進步，希望大家一起支持。
陳建仁說，台北市的領導有問題，所以縣市評比排名不好，台北的未來值得更好，就是要陳時中當選。陳建仁說，自己做競總主委，跟大家拜託，一定要支持陳時中；最後，陳建仁深深一鞠躬拜託現場鄉親。
陳時中致詞時表示，即使今天仍然下雨，現場很多人來給他暖流。他說，經過2年多防疫不眠不休，面對嚴峻疫情，有些事情需要決定，有時候會讓人民受苦，自己也會很擔憂，還要面對死亡，這2年多下來有時候油頭垢面也是應該的。
陳時中也說，現在要轉換跑道參選市長，未來進到市府也可以發揮指揮官領導的能力，讓市府溝通、協調、合作、進步，讓市府做得越來越好，「感謝大家給我暖流，我每天都練習要笑，我要笑到勝選」。