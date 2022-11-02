千人冒雨！陳時中東湖廟口開講　蔡英文、陳建仁同台力挺

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蔡英文表示，未來要把台灣韌性做得更穩固，讓世世代代台灣人活在民主自由安全繁榮的環境中。選地方首長，總統老是出現，那是因為地方首長跟總統工作很有關係，「總統拜託妳，台北市長選舉選12號陳時中」。
陳建仁說，台北市的領導有問題，所以縣市評比排名不好，台北的未來值得更好，就是要陳時中當選。陳建仁說，自己做競總主委，跟大家拜託，一定要支持陳時中；最後，陳建仁深深一鞠躬拜託現場鄉親。
陳時中致詞時表示，即使今天仍然下雨，現場很多人來給他暖流。他說，經過2年多防疫不眠不休，面對嚴峻疫情，有些事情需要決定，有時候會讓人民受苦，自己也會很擔憂，還要面對死亡，這2年多下來有時候油頭垢面也是應該的。
陳時中也說，現在要轉換跑道參選市長，未來進到市府也可以發揮指揮官領導的能力，讓市府溝通、協調、合作、進步，讓市府做得越來越好，「感謝大家給我暖流，我每天都練習要笑，我要笑到勝選」。
陳時中今日晚間於內湖區東湖慈后宮舉行第7場廟口開講，即使台北整天雨勢未緩，現場600張椅子仍在陳時中到場前就已經坐滿，且人潮持續外溢，粗估破千人到場力挺陳時中。除了蔡英文3度參與廟口開講活動外，陳建仁、王美花也首度到場，另外競選總幹事吳思瑤、在地立委高嘉瑜、在地議員李建昌、江志銘、議員參選人王孝維、何孟樺、陳慧君、國策顧問廖全平、前國策顧問黃承國都出席。