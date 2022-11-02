「台東跨年演唱會」首波卡司公布　三金男神獨家獻聲

2022即將告終，為迎接全新的一年，TVBS攜手台東縣政府，以「東飄去旅行」為主題，舉辦2023跨年演唱會，在12月31日晚間8點於台東市海濱公園熱鬧開唱。今（2）日演唱會首波卡司公布，台東縣政府全台獨家請到3大男神，分別為「金曲最佳男演唱人」吳青峰、「三金男神」盧廣仲、「饒舌嘻哈大神 」MC HotDog熱狗，堪稱「含金量」最高的跨年晚會。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲吳青峰今年將參與台東跨年演唱會。（圖／TVBS提供）MC HotDog熱狗抱著雀躍的心情，希望能到台東海邊走走逛逛，品嚐在地美食，盧廣仲則是第二次到台東參加跨年盛會。被問起最愛台東的哪些地方，盧廣仲說：「一直很喜歡台東的美麗山水和友善的笑容，也非常期待與大家一起迎接2023年。」對台東有超好印象的他，之前曾在池上秋收時分金黃的稻田中演出，對他而言，那是記憶中非常美好的一次表演經驗，「我推薦大家可以買一杯咖啡，在海邊靜靜地聽著海浪聲，對身心靈都非常的療癒。」為了2023的台東跨年演出，3位歌手也做足了準備，勢必要帶給台東粉絲最值得期待的跨年演出，而今年剛發新專輯《姚中二》的熱狗透露，一定會演唱新專輯裡的新歌，搭配跨年的熱鬧氛圍，「會帶來一些比較開心、比較嗨的歌 ，希望大家都可以玩得開心。」盧廣仲也表示會有特別橋段，請粉絲敬請期待。▲MC HotDog希望能到台東海邊走走逛逛。（圖／TVBS提供）獨／鄭家純對「家庭主婦夢」改觀 明年不主動接演藝工作鄭家純堅持婚戒自己刷卡買單 「2年內不生孩」全為AKIRA鄭家純東京閃婚！嫁大3歲日籍男友 在交友軟體找到真愛「台啤啦啦隊隊長」斜槓藝術家 家境清寒無法擔起材料費