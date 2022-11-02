鄭家純被預告生蛇寶寶 嫁AKIRA「命理師搶先知道」
29歲藝人鄭家純今（2）日在日本東京與日籍醫生男友AKIRA登記結婚，根據經紀人康姐透露，其實第一個知道她要結婚的人是御用命理老師徐震諒，當鄭家純在新加坡答應AKIRA的求婚時，第一刻就傳訊息請老師幫忙選擇登記結婚的日子與時辰。徐震諒老師表示：「11/2（己未日）是適合嫁娶的好日子，選下午一點到三點之間（己未時）登記，可說是洋洋得意，又有顯星吉星來加持，婚後夫妻運勢旺、財運好，家庭幸福美滿。」
徐震諒老師表示當初替鄭家純和AKIRA合婚卜卦，得到的體像卦（愛情基礎）是「坤為地」，「坤卦的外卦和內卦都為坤，坤在《易經》中代表大地，又象征萬物之母，坤卦是母性的象征，給人最大的啟示是要具有包容性，特點是寬厚仁慈，具有廣大的包容性。坤與乾是相互對立的兩個卦，乾為陽性、坤為陰性，乾為天道之理，坤為順應天道，乾代表自強不息，坤代表厚德載物。用像卦(婚後運勢）則是「澤地萃」。」代表夫妻相互兼容的良緣，婚後運勢也很好，是被家運、子運眷顧的快樂家庭。
而鄭家純與AKIRA婚姻運勢也顯示出，當2人建立家庭之後，夫唱婦隨的情況，很容易成為現實，無論是戀愛還是婚姻，都是2個人的事情，所以必須要有包容性。徐震諒老師也勉勵，「人沒有十全十美的，任何人都有著這樣或那樣的缺點，對於非原則性的缺點，應該具有包容精神，如果連一點小錯誤都不能容忍，戀愛就會失敗，婚姻也會因此而變得不穩定，寬厚、仁慈，當然也不是人人都能做到的，但是對於自己的戀人或愛人，這一點就容易做到，是要從戀愛或婚姻中慢慢磨煉自己的性格，從中學習調節自己，這樣既能保證戀愛或婚姻的穩定，也能提高自己的修養，使自己受益終生。」
而對於2年內還不會有生小孩的計畫，鄭家純也是接受建議，徐震諒老師說：「生個蛇寶寶，是來旺父母、旺家族的小孩，夫妻婚後會有一女一男，子女雙全幸福圍繞，白頭偕老。」