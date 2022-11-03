9元當主角！全家「金馬獎杯塞」網搶翻：尊絕不凡小廢物
實現金馬自由！金馬獎將在11月19日登場，拿個最佳主角獎座很難嗎？現在花9元就可以。全家社群日前才剛秀出即將推出的「金馬聯名杯塞」，正是以金馬獎座等比例縮小開模訂製，買咖啡加9元就能換購，昨（2）開賣首日就立刻在網路引起熱議，甚至有門市在換檔上架第一天就被買光，新品曝光吸足眾人目光，還有網友笑稱：「尊絕不凡小廢物」。
迎接11月19日即將登場的金馬獎，全家咖啡不只換上金馬限定杯身，更限量推出「金馬聯名杯塞」，以金馬獎座等比例縮小開模訂製，買Let's Café全品項加9元就能換購。杯塞才剛送到門市，立刻被眼尖網友分享到《小廢物俱樂部》社團：「在櫃檯前面發現杯塞小廢物，立馬買爆了，4杯咖啡都加購了一隻」，限量周邊立刻引起眾人爭相跟買：「剛好搶到最後兩個！」
全家在粉專宣布，即日起至11月29日推出金馬限定優惠，特濃美式（55元）、特濃拿鐵（65元）任選2杯99元，約是7.6折起，且買Let‘s Café全品項任一件加9元，就能獲得限量的「金馬聯名杯塞」，讓每一位在人生舞台上努力的人，都能獲得屬於自己的最佳主角獎座。金馬杯塞果真引起眾人目光：「真的很廢！但我喜歡」、「黃光打下去質感高」、「實現金馬自由」、「感覺這小廢物有自帶音樂」、「比想像中更大，還可以當吊飾。」
同樣是造型取勝！愛金卡公司宣布推出家庭號版的「瑞穗全脂鮮乳icash2.0」，也是等比例縮小製成，外觀和實體一樣印上瑞穗鮮乳LOGO，還細心加上黑白鮮乳標章，相當擬真。11月7日上午10點將在OPEN POINT APP及博客來搶先開賣，7-11門市則於11月15日起上架販售，售價390元。