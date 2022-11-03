高球／單日狂獵2鷹　超級新人馬克獨居領先

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今天將進行最後一回合決賽，職業球員爭取冠軍盃與22萬元冠軍獎金，亞軍可得10萬元；業餘球員（男女選手合併排名）爭取冠軍外，前五名給予獎勵。
兩回合結束，職業組取總桿160桿以內共25位選手（包含5位女選手），業餘男子組取163桿以內共12位選手，業餘女子組取177桿以內共12位球員，晉級最後一回合決賽。
尋求連冠的職業新秀沙比亞特馬克，次回合過程雖然大起大落，但是仍打出69桿佳績，獵下二鷹五鳥六柏忌，在兩個五桿洞第3與15洞分別是18呎的老鷹推桿與距旗洞10碼的直接切球進洞獵鷹；另有三鳥也是在另三個五桿洞第8丶14丶18洞以兩桿上果嶺，兩推進洞及一切一推OK抓鳥，所以全場六個五桿洞，他有五個洞進帳七桿。另兩個洞抓鳥距洞最遠是第7洞的12呎。
不過他也吞下六個柏忌，包括三個三桿洞，切桿不理想，加上推桿又保帕失手，他表示，推桿還好，開球木桿不差，鐵桿還可以，十八洞起伏很大。沙比亞特馬克今年曾在台巡ThreeBond挑戰巡迴賽拿下一冠，並在科技盃希望巡迴賽第四站奪冠。
打出最低桿66桿的林義淵，單日射下8隻小鳥及兩個柏忌，六個五桿洞抓下三個洞的小鳥，六個三桿洞有四個洞成功捉鳥，前九洞抓五鳥無柏忌，31桿，以第7洞洞15呎一推進洞抓鳥最佳，第3洞五桿洞6呎老鷹推桿可惜沒進，不過仍抓下小鳥；後九洞三鳥二柏忌，35桿，以第13洞距洞21呎長推進洞射鳥成功是其代表作。
今年TLPGA台巡賽已拿下兩冠的職業女將洪玉霖過程簡單，二鳥三柏忌，第二洞10碼直接切進洞抓鳥，第三洞五桿洞一切一推OK小鳥，前九洞34桿，但隨後就熄火了，尤其是推桿，後九洞有兩洞出現三推，39桿。她指出，推桿不理想，32推，鐵桿還好，但是打出的抓鳥機會又推不進，切桿也不盡理想，只有開球木桿發揮得好。
這是今年科技希望巡迴賽的最後一場賽事，原定五月底舉行的第三站賽事，因為當時新冠肺炎疫情嚴峻而取消，今年計五站四場比賽。