3縣市大雨！明起東北季風再增強 週末北部低溫下探16度
中央氣象局表示，今天（3日）臺灣東半部及大臺北地區有短暫雨，東北部地區有局部豪雨、基隆北海岸亦有局部大雨發生的機率，南方雲系北移影響，西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。明天（4日）東北季風增強，中部以北及東北部天氣稍轉涼，臺灣東半部及大臺北地區有短暫雨，北部地區及中南部山區有局部短暫雨 ，其他地區亦有零星短暫雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日台灣附近水氣逐漸減少，大台北東側及東半部有局部雨，東北部局部地區仍有較大雨勢的機率；西半部多雲時晴。迎風面山區、土石含水飽和，應續慎防坍方及落石。今日氣溫略升，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼，溫度方面北部約20至27度，中部20至32度，南部20至32度，東部20至30度。
最新模式模擬顯示，明日、週六(4、5日)東北季風增強，台灣附近水氣增多，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，山區活動、應注意安全；中南部為多雲時晴、偶有局部短暫雨的機率；下週(9)日水氣稍減，大台北、東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲。明起冷空氣南下、氣溫漸降，北台偏涼微冷，中南部早晚涼冷；明晚、週六晨及下週日晨北台平地最低氣溫約可降至16度左右。（編輯：陳苾暐）