高虹安遭控與「已婚男友」詐領助理費！李忠庭發3點聲明

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安遭對手林耕仁踢爆，涉嫌聘用男友李庭忠當立院公費助理，違法詐領助理費，今天凌晨李忠庭發表最新3點聲明。（圖／高虹安競選辦公室提供）
▲民眾黨新竹市長參選人高虹安遭對手林耕仁踢爆，涉嫌聘用男友李庭忠當立院公費助理，違法詐領助理費，今天凌晨李忠庭發表最新3點聲明。（圖／高虹安競選辦公室提供）

編輯中心/綜合報導

2022-11-03 07:11:28

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭對手林耕仁踢爆，涉嫌聘用男友李庭忠當立院公費助理，違法詐領助理費，兩人更被媒體人周玉蔻加碼爆料交往時「李男仍有婚姻」，引發各界議論。對此，高虹安決定提吿，而此案也由調查局北部機動工作站依《貪汙治罪條例》受理偵辦，並約詢檢舉人說明，今（3）日凌晨李忠庭也發表最新聲明，強調會對惡意散播不實訊息之媒體提出誹謗等刑事訴訟。

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林耕仁日前爆料李庭忠於任職鴻海集團期間，高虹安聘用李庭忠當立院公費助理，涉嫌詐領助理費，林耕仁還秀出證據指出該助理電話、E-Mail皆與高虹安一致，全案已將證據提供給檢調單位檢舉。

消息一出引起各界熱議，周玉蔻還在節目中加碼爆料，當時郭台銘反對高虹安和李庭忠交往，是因為李庭忠當時已有婚姻關係，兩人於2019年在一起，不過他在2020年至2021年間才和妻子離婚。對此，高虹安表示會正式提告。

面對緋聞風波，昨晚李庭忠先行發表第一波聲明，強調自己擔任高虹安立法委員助理工作期間，皆兢兢業業，皆有工作表單、文件照片記錄可以佐證，並非人頭助理。今天凌晨李庭忠再針對本事件發表3點聲明，強調強調會盡快整理出相關資料並與委任律師，對惡意散播不實訊息之媒體提出誹謗等刑事訴訟。

李忠庭3日凌晨最新聲明：

一、本人於2015年5月，因無法克服的因素，在和平協商後，結束至今唯一的一次婚姻。

二、2018年高虹安來鴻海公司後，我們才因工作關係而認識。

三、本人從來沒有到美國留學之經歷。

近日部分媒體報導及媒體人發言，在從未向本人或相關當事人求證之下，以虛假事實誣蔑本人，誤導大眾並形塑本人負心漢形象。對照前述三點事實可知，部分媒體報導及媒體人發言皆為相當明顯的錯誤，足證近日傳言謬誤。

本人將在近日調適心情及工作、生活壓力後，盡速整理相關資料並與委任律師，對惡意散播不實訊息之媒體提出誹謗等刑事訴訟。

過去的沈默，是因為不忍讓與選舉無關的當事者，成為流言蜚語的對象。今日的發聲，也同樣是不願他人再被提及。

再次盼望，不管是媒體還是政治人物，莫因選舉而任意虛構造謠。因爲你們傷害的對象，不會只有你們想抹黑的競爭對手，更有不應被牽扯的，與政治毫無關聯的無辜當事者。

今日先藉此簡短聲明向社會各界報告。

本人並非公眾人物，希望未來各界亦能尊重，並給予本人私領域寧靜的空間。

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