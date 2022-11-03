高虹安遭控與「已婚男友」詐領助理費！李忠庭發3點聲明

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消息一出引起各界熱議，周玉蔻還在節目中加碼爆料，當時郭台銘反對高虹安和李庭忠交往，是因為李庭忠當時已有婚姻關係，兩人於2019年在一起，不過他在2020年至2021年間才和妻子離婚。對此，高虹安表示會正式提告。
面對緋聞風波，昨晚李庭忠先行發表第一波聲明，強調自己擔任高虹安立法委員助理工作期間，皆兢兢業業，皆有工作表單、文件照片記錄可以佐證，並非人頭助理。今天凌晨李庭忠再針對本事件發表3點聲明，強調強調會盡快整理出相關資料並與委任律師，對惡意散播不實訊息之媒體提出誹謗等刑事訴訟。
李忠庭3日凌晨最新聲明：
一、本人於2015年5月，因無法克服的因素，在和平協商後，結束至今唯一的一次婚姻。
二、2018年高虹安來鴻海公司後，我們才因工作關係而認識。
三、本人從來沒有到美國留學之經歷。
近日部分媒體報導及媒體人發言，在從未向本人或相關當事人求證之下，以虛假事實誣蔑本人，誤導大眾並形塑本人負心漢形象。對照前述三點事實可知，部分媒體報導及媒體人發言皆為相當明顯的錯誤，足證近日傳言謬誤。
本人將在近日調適心情及工作、生活壓力後，盡速整理相關資料並與委任律師，對惡意散播不實訊息之媒體提出誹謗等刑事訴訟。
過去的沈默，是因為不忍讓與選舉無關的當事者，成為流言蜚語的對象。今日的發聲，也同樣是不願他人再被提及。
再次盼望，不管是媒體還是政治人物，莫因選舉而任意虛構造謠。因爲你們傷害的對象，不會只有你們想抹黑的競爭對手，更有不應被牽扯的，與政治毫無關聯的無辜當事者。
今日先藉此簡短聲明向社會各界報告。
本人並非公眾人物，希望未來各界亦能尊重，並給予本人私領域寧靜的空間。