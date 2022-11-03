感恩節吃雞！21風味館烤雞整月79折　繼光香香雞折50元

▲21世紀風味館11月慶祝感恩節烤雞天天21%OFF，11/1～11/30無條件祭出「整隻烤雞天天79折」，優惠價348元爽吃30天。繼光香香雞歡慶雙11提前推出「現折50元」好康活動，11/1～11/21會員立即獲得「50元電子折價券」乙張，消費滿300元直接現折50元。（圖／翻攝自21風味館IG）
▲21世紀風味館11月慶祝感恩節烤雞天天21%OFF，11/1～11/30無條件祭出「整隻烤雞天天79折」，優惠價348元爽吃30天。繼光香香雞歡慶雙11提前推出「現折50元」好康活動，11/1～11/21會員立即獲得「50元電子折價券」乙張，消費滿300元直接現折50元。（圖／翻攝自21風味館IG）

記者蕭涵云/台北報導

2022-11-03 10:32:57

21世紀風味館11月慶祝感恩節，烤雞天天21%OFF優惠曝光，11/1～11/30整個月無條件祭出「整隻烤雞天天79折」，原價440元的烤全雞現省92元，11月整個月都只要優惠價348元爽吃30天。繼光香香雞歡慶雙11提前推出「現折50元」好康活動，11/1～11/21只要成為新會員或既有會員，都可立即獲得「50元電子折價券」乙張，消費滿300元直接現折50元。

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21世紀風味館招牌香草烤雞，嚴選100%在地溯源鮮雞低溫深層按摩，再以蒸氣烘烤出外皮酥脆、肉質Q彈鮮嫩多汁的口感，一口咬下香氣四溢、肉汁迸發，成為不少人的心頭好。11月慶祝感恩節烤雞天天21%OFF，21世紀風味館11/1～11/30無條件祭出「整隻烤雞天天79折」，原價440元的烤全雞現省92元，優惠價348元可以爽吃30天。最重要的是，網購、外送、現場門市全都是用折扣好康，超貼心啊。

另外，歡慶雙11繼光香香雞11/1～11/21推出「現折50元」好康活動，提前於11/1(二)～11/21(一)只要成為新會員或是既有會員，都可立即獲得「50元電子折價券」乙張，消費滿300元直接現折50元。相當於會員選購經典1號餐（大份香香炸雞＋阿根廷魷魚260元＿再加購一份40元以上的炸物點心，等於炸物直接免費送！包括45元的田字薯或墨魚花枝丸、40元的塔香蘿蔔糕或塔香百頁豆腐，都能無痛加菜爽吃。

▲21世紀風味館11/1～11/30無條件祭出「整隻烤雞天天79折」。（圖／翻攝自21風味館FB）
▲21世紀風味館11/1～11/30無條件祭出「整隻烤雞天天79折」。（圖／翻攝自21風味館FB）
▲繼光香香雞提前慶祝雙11，直接送會員50元電子折價券。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞提前慶祝雙11，直接送會員50元電子折價券。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞雙11超值優惠，等於會員買套餐免費再吃炸物點心。（圖／香繼光提供）
▲繼光香香雞雙11超值優惠，等於會員買套餐免費再吃炸物點心。（圖／香繼光提供）

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