裴洛西夫遇襲！川普暗示陰謀論 批舊金山治安比阿富汗糟
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）位於舊金山的住家，10月底驚傳遭人闖入，裴洛西的丈夫保羅（Paul Pelosi）被以鐵鎚重擊頭部，傷重並送醫治療。由於美國期中選舉將於11月8日舉行，所以此事也被與陰謀論聯想在一塊。美國前總統川普（Donald Trump）近日接受外媒專訪時就質疑，裴洛西的家可能並非是遭歹徒闖入。
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，川普1日受訪時表示，裴洛西丈夫遇襲受傷一事相當悲慘，但他認為事情或許並不那麼單純，因為：「過去幾週，那家庭發生的事情很奇怪...你知道，也許你和我最好不要談論它。那玻璃似乎是從裡面被打破的，你知道，所以這不是闖入，是破門而出。」
川普又聲稱，整件事相當瘋狂，奇怪的是「從事情發生那一刻起，警察幾乎就站在那裡了」。對此，當地警方的報告則明確指出，裴洛西的住家確實是遭人闖入，而警方之所以能迅速趕到現場，是因裴洛西的丈夫以上廁所的名義偷偷躲入洗手間報警。
不只如此，川普還說，襲擊案的發生，對包含裴洛西一家在內的所有人都很可怕，還形容美國部分地區的治安過於惡劣，暗批民主黨治下的城市犯罪率持續上升：「看看舊金山發生了什麼，看看芝加哥發生了什麼，這比阿富汗要糟糕得多。」