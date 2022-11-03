美升息台股挫！黃天牧：必要時採措施、全面禁空考慮範圍
美國聯準會（Fed）再升息3碼，並再放「鷹」，直言現在談停止升息言之過早，美股收黑，台股今（3）日早盤也大跌逾百點，失守萬三大關。對此，金管會主委黃天牧表示，目前看來升息情況還沒有確定要停止，有人說明年是一個觀察點，這是一個過渡時期、台股還是要看中長期，籲投資人冷靜看基本面，金管會也會觀察股市價量表現，若有必要會有進一步穩定措施，至於是否考慮全面禁空？他說，「以前用過，都在考慮範圍內，要看市場發展」。
黃天牧今日赴立法院財委會就政府穩定股市措施成效進行專題報告，對於美國再升息3碼，並再放「鷹」，他認為，美國升息目的是為了通膨，目前看起來，升息情況還沒有確定要停止，有人說明年是一個觀察點，這也是過渡時期，股市投資要看基本面、中長期，就目前來說，這是一個短暫現象。
至於金管會是否會有更激進的救市措施？黃天牧說，這是一個權衡，要看政策目標是什麼，任何措施都有得失，穩定股市後，有些外資認為市場有一些人為作為，量上面就會有影響，任何措施都有其得失，權衡最後會通盤去考慮。
對於本國銀行9月在台股大賣超逾千億，國民黨立委林德福質疑是提油救火，讓股市跌更猛，根本是表面假意配合救市，背裡吃國安基金豆腐，這難道沒有催化台股跌幅嗎？黃天牧則說，每個金融機構資產配置及策略，金管會都會尊重，這是1個月賣超千億元，在時間還是有分散，如果銀行在財上的操作略策沒有很明顯問題，還是要尊重他們。
國民黨立委賴士葆則認為金管會有條件禁空看來無效，是否會考慮全面禁空？黃天牧則說，「以前用過，都在考慮範圍，還是要看市場發展」，但過去也沒常用，只有用1、2次而已。立委林德福則問到金管會救市是不是只剩下全面禁空？黃天牧回應「我不會只說剩這個，還有一些措施」。