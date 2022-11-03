湧言女將李雅慧、黃雍琇再爆 柯志恩漲淡大宿舍費24%
繼踢爆國民黨高雄市長候選人柯志恩在任學務長與立委期間力挺「漲學費」後，湧言女將、民進黨高市議員李雅慧，與高市議員候選人黃雍琇今（3）回應柯志恩避重就輕，更加碼揭露柯志恩擔任淡江大學學務長期間的2014年，竟放手讓宿舍費飆漲24%，漲幅為當年全國之最，增加外縣市學生家庭負擔，未來該怎麼相信這種「漲價女王」當選市長，會善待高雄的父母與孩子？
李雅慧表示，淡大宿舍業務隸屬學務處住宿輔導組，柯志恩作為淡大學務長，而在面對學生反彈時，「柯學務長」當時稱調漲住宿費是因將耗資大翻修，又已18年未漲，才有調漲必要，但當時該校學生會長並不領情，稱校方在登記宿舍的截止日公告調漲，引起許多同學懷疑學校「先斬後奏」、「要結帳時才告知漲價」，一度有同學想發起抗議行動，同時該校也被全國家長團體聯盟理事長吳福濱痛批「沒有提早公告，而且漲幅驚人，非常不合理」，並質疑為何不將改建費用長期分攤。
黃雍琇表示，從柯志恩過去「私校學費自主」的主張，便知她相信高教是可以透過自由市場的邏輯加以運作，是「教育商品化」的信徒，若讓她主導相關政策，校方或者「家大業大」的資方也許眉開眼笑，但恐對弱勢造成嚴重衝擊，若是用自以為是的各種理由，就能漲價24%的話，柯志恩口中常講的「翻轉低薪」有可能嗎？老百姓會過上她所謂的「好日子」嗎？
柯志恩昨日針對「漲學費」時回應指出，學貸跟調漲學費是完全兩碼事情，當時漲學費來發展私校特色，不過它有前提是可能就沒有教育部的補助，這有討論空間，而幫這些清寒的學生來爭取三年之內免利息何錯之有？所謂調漲的學費主責權在教育部，學校可以提出他的需求，這是兩碼不同的概念。
李雅慧則認為，教育部面對過去柯任教育委員會召委的壓力，仍能挺住沒准漲學費，該給教育部掌聲，而柯通篇不談她是否維持過去支持漲學費的立場，僅敢以「提升私校競爭力」含糊帶過，就是心虛，此外，學貸最主要用途不正是為了繳學費嗎？主張學費調漲卻又補貼學貸利息，究竟有無立場自相矛盾，社會自有公評。