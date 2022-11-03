全家咖啡換金馬杯身！拿鐵2杯99元 加賣「最佳火鍋餃」
第59屆金馬獎將在本月19日登場，全家Let’s Café今年第四度和金馬影展合作，推出期間限定聯名杯款，以及橘、藍兩款限定杯套，還有一上架就暴紅的金馬獎座造型杯塞，即日起至11月29日期間，買Let’s Café咖啡全品項加價9元就能獲得「金馬杯塞」。為金馬影展預熱，活動期間買特濃系列咖啡任選2杯99元，另有金馬限定濾掛咖啡、桂冠金馬最佳火鍋餃組合包同步販售。
全家Let’s Café和金馬影展合作多年，年年推出聯名杯款與周邊商品，每每造成市場話題，更有不少金馬迷出手收藏。全家今年以59字型構成的金馬圖騰，化身Let’s Café期間限定聯名杯款，再搭配橘、藍兩款顏色鮮明的杯套，咖啡質感大升級。為了慶祝金馬59，全家獨家推出金馬聯名杯塞，以金馬獎座等比例縮小開模訂製，原價59元，11月29日前買Let’s Café任一咖啡飲品，加價9元就能把金馬獎座造型杯塞帶回家，人人都是金馬得主。
此外，全家推出金馬預熱優惠活動，即日起至11月29日連續4周，在實體門市買特濃美式或特濃拿鐵，皆享任2杯99元限時優惠；金馬限定濾掛咖啡則推出原價399元、2盒特價499元活動，相當於6.3折；門市另獨賣桂冠與金馬59聯名的「金馬最佳火鍋餃組合包」，讓民眾邊吃鍋邊看開獎。
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