高中英聽第一次考試成績公布！2成1學生拿A　近5年最高

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第一次英聽考試上午場實到4萬8446人，缺考1297人，缺考率為2.61%；下午場實到4萬6992人，缺考1297人，缺考率2.69%。。經統計，本次考試計有1,614位確診（輕症/無症狀）考生、76名居家隔離考生到考。
大考中心副主任鄭中平表示，所有到考生9萬5438人，成績等級為A級占21.94%、B級38.14%、C級33.41%，而F級為6.51%。等級拿B的考生仍為最多，達3萬6399人，其次為等級C的考生，3萬1886人，拿A的考生為2萬936人，有6217人拿到不及格的F等級。
今年拿下等級A的學生占21.94%為近5年最高，去年拿下等級A的學生占比為20.38%、110學年為20.80%、109學年19.16%、108學年20.57%；今年拿下F的考生占比為6.51%，相較於111、110學年都低。
鄭中平說，本學年度第一次考試與前4學年平均相較，各等級人數百分比差異不大，其中A級、B級等級人數百分比皆高於前4學年平均，C等級人數百分比降低，F等級人數百分比約略相等。
英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解5種題型，每一種題型配分相同。鄭中平指出，整體來說，本次考試所有考生在簡短對話得分率近7成7，圖片聽解得分率約7成3，長篇聽解得分率約7成，對答得分率約6成6，而短文聽解得分率近6成3。
另外，本次考試經考區提報之試場違規共計814件，較上學年度1,016件減少202件，其中仍以未攜帶應試有效證件正本爲違規案件最大宗，共計747件。大考中心再次呼籲考生，報考本會各項入學考試，應備妥應試有效證件正本應試（國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證），以避免因違規而被扣減成績。特別提醒考生，健保卡需要附照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是無效證件。
大考中心今天上午起亦開放學生查詢成績狀況，英聽第二次考試將於今年12月10日舉行，11月9日到15日開放報名，學生可評估是否再考第二次，兩次成績考生可擇優使用。