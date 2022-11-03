鏡電視中資疑慮　陳耀祥：一定請金管會查

▲陳耀祥回應，關於資金和股權轉讓的問題，一定會請金管會去查，如有必要也會請鏡週刊社長裴偉到會說明。（圖／NOWnews資料照）
▲陳耀祥回應，關於資金和股權轉讓的問題，一定會請金管會去查，如有必要也會請鏡週刊社長裴偉到會說明。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-03 11:00:15

鏡電視申設許可爭議持續延燒，NCC主委陳耀祥今（3）日赴立院針對「鏡電視財務問題、股權轉讓、董監事更迭、洩密疑雲所肇之經營與信任危機」進行專題報告，立委陳椒華質詢時表示，鏡電視股東已有轉讓股權，已經違反保留許可權附帶決議，除此之外還有中資的問題待解，對此，陳耀祥回應，關於資金和股權轉讓的問題，一定會請金管會去查，如有必要也會請鏡週刊社長裴偉到會說明。

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立委陳椒華指出，有媒體報導，有股東向媒體證實就是已經賣出股份，錢是鏡週刊社長裴偉統收，再轉給在轉給各股東，他們也不知道買主的身分，但鏡電視上架執照的附款有保留許可廢止權事項，就是股東在116年6月30日前不得將股份轉讓他人，如此是否就是違反這個保留許可權的保留許可廢止權事項？

陳耀祥則表示，那個是媒體的，我們也看過這個報導說，是不是有針對這個股東出賣股權，或者是以其他形式使他人成為最終受益人，那要去查證。我們就看，各界有沒有提供什麼相關的資料，因為我們畢竟是行政調查，我們不是犯罪調查，我們沒有辦法去搜索，強制扣留。

而陳椒華又表示，這個付款有提到，明白的要求，今天是不得受滲透來源、直接或間接的投資，那依據一開始報導就是賣出股份，不知道買主的身分，那如果是事實的話，請問要如何確認背後的資金來源？陳耀祥回應，這個就是我們相關所謂重視的議中資議題，如果有這個東西來講的話，當然一定是廢止的問題，那現在最大的問題是說，我們現在資金都是國際化，有時候需要時間來查是不是中資。

陳椒華接著提問，在NCC要求股東到案說明後，不只有許多股東不到場，但這些股東都有簽署切結書給NCC認同不可轉讓股權，但現在又書面回覆無意見，是不是有違反該切結書的情形？那違反的效果如何？NCC是否會有進一步的作為？

陳耀祥指出，對於這種新聞頻道裡面如果有中資，這個還是持續去查，而且我們也歡迎提供社會各界，如果有相關的資料也提供給我們，那會持續調查，有中資的議題，我們一定會請金管會查的，我們討論過有需要的話，也會請裴偉到會說明。

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