鏡電視中資疑慮　陳耀祥：一定請金管會查

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陳耀祥則表示，那個是媒體的，我們也看過這個報導說，是不是有針對這個股東出賣股權，或者是以其他形式使他人成為最終受益人，那要去查證。我們就看，各界有沒有提供什麼相關的資料，因為我們畢竟是行政調查，我們不是犯罪調查，我們沒有辦法去搜索，強制扣留。
而陳椒華又表示，這個付款有提到，明白的要求，今天是不得受滲透來源、直接或間接的投資，那依據一開始報導就是賣出股份，不知道買主的身分，那如果是事實的話，請問要如何確認背後的資金來源？陳耀祥回應，這個就是我們相關所謂重視的議中資議題，如果有這個東西來講的話，當然一定是廢止的問題，那現在最大的問題是說，我們現在資金都是國際化，有時候需要時間來查是不是中資。
陳椒華接著提問，在NCC要求股東到案說明後，不只有許多股東不到場，但這些股東都有簽署切結書給NCC認同不可轉讓股權，但現在又書面回覆無意見，是不是有違反該切結書的情形？那違反的效果如何？NCC是否會有進一步的作為？
陳耀祥指出，對於這種新聞頻道裡面如果有中資，這個還是持續去查，而且我們也歡迎提供社會各界，如果有相關的資料也提供給我們，那會持續調查，有中資的議題，我們一定會請金管會查的，我們討論過有需要的話，也會請裴偉到會說明。