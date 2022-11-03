拜登拚連任撩落去　美期中選舉競爭白熱化

我是廣告 請繼續往下閱讀
不可否認，經濟是拜登施政的最大軟肋。連破40年紀錄的高通貨膨脹，每加侖一度飆漲到6美元的油價，讓民眾怨聲載道，即將到來的年底購物季與旅遊旺季，已經有不少家庭表示會選擇購買較低價的禮物，並放棄搭乘飛機，改以較低廉的開車方式度假。
經濟不見起色，拜登改強攻婦女墮胎權，希望鞏固並拉攏更多年輕與婦女選票。他多次呼籲支持者投票給支持婦女墮胎權的候選人，讓民主黨能掌握參眾兩院多數黨席次，以便提出保障婦女墮胎權法案，他誓言，「這將是我明年送交國會的第一件法案」。
然而，婦女墮胎權立法固然重要，但面對縮衣節食的現實，選民更關心開門就得面對的柴米油鹽醬醋茶。美國廣播公司新聞網（ABC News）和易普索集團（Ipsos）在10月30日一項最新民調就顯示，28%美國選民將經濟列為最重要的議題、22%認為是通貨膨脹，墮胎權以16%排在第三。過去數週的類似民調也都有類似結果。
而相較於民主黨，許多民調也都顯示，選民認為共和黨更有能力處理經濟問題，這也讓民主黨的選情持續告急。
無力拯救經濟也讓拜登個人的支持度持續徘徊在低點。過去一年裡，拜登的支持率幾乎都在4成的低檔上下震盪。這不僅影響民主黨的選情，讓民主黨可能喪失聯邦眾議院多數黨席次，甚至可能將參議院的控制權也拱手送給共和黨，也讓拜登2年後的連任角逐面臨危機。
即將過80歲大壽的拜登是美國史上最年長的總統，但他仍對2024年競選連任躍躍欲試，雖然多次表示尚未做出正式決定，但「我有意願再次競選」，他日前也表示，他的夫人吉兒（Jill Biden）也認為他不該「一走了之」。外界普遍認為吉兒在白宮有相當影響力。
為了角逐連任，拜登必須在第一任期繳出漂亮成績單，證明自己能領導美國邁向繁榮未來，這更讓他在這次的期中選舉中輸不得。
既然轉攻墮胎權、學生貸款減免計畫受阻，選民更關注經濟發展。拜登在選前最後兩週，再次將焦點轉回經濟，四處活動宣揚自己與國會共同推動通過並立法的「晶片法」（CHIP Act）、「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）等經濟推動法案，讚揚外國半導體企業到美國投資，也積極釋出戰略原油以降低油價，抨擊石油企業枉顧消費者權益，牟取暴利，揚言課徵暴利稅，都是希望能讓選民有感。
至於成果如何，不到一個星期，選民就會用腳告訴拜登政府他們的答案。（編輯：林憬屏）1111103