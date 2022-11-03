嘉義市長選舉暫停 國民黨團籲中選會：維持11月26日舉行
2022九合一大選訂於11月26日舉行，72歲無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰昨卻不幸離世，中選會隨後發布聲明公告，依《公職人員選舉罷免法》第30條第1項規定，暫停嘉義市長選舉，並定期重行選舉。對此，立法院國民黨團今（3）日搬出《公職人員選舉罷免法》第38條規定，喊話中選會時間上還來得及，且為避免增加社會成本，嘉義市長選舉應維持於11月26日舉行。
國民黨團今召開「避免增加社會成本 嘉義市長選舉應維持1126同時舉辦」記者會，國民黨立委賴士葆表示，依據《公職人員選舉罷免法》第38條規定，候選人登記需在投票前20天公告，登記期間不可少於5天，如今距離11月26日還有23天，時間上還來得及。賴士葆強調，中選會已公告停止選舉，但何時要重行選舉日期還未定，各陣營候選人已動用很多資源、社會成本，若往後延還要花一筆錢，慣例新任縣市首長是12月25日上任，現在不選又要何時上任？
國民黨團副書記長陳以信也指出，若中選會公告自明日起，計算候選人登記5日，5日後就立即公告選舉人名冊，仍然可以在選舉日前15天完成，離選舉還有23天時間上來得及。他強調，盼中選會作出行政中立的客觀決定，但若中選會有政治考量，企圖刻意延後選舉日，打延長賽有利於特定陣營候選人，只會證明中選會成為政治工具。
國民黨團總召曾銘宗認為，假設嘉義市長另行選舉，需要動員社會成本難以估計，且選務人員非常難招募。曾銘宗提到，嘉義市政府相關選務金費編制，已完成規劃與使用，假設另期選舉根本沒有金費，國民黨團呼籲中選會為獨立機關依法行政，公告11月26日進行選舉，民進黨黑手更不該伸進中選會。