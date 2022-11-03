憂蔣萬安恐成中國買辦　林楚茵質疑：難道還有中國夢？

▲蔣萬安對中國態度不明確，蔣團隊的紅統背景也不斷引發質疑。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲蔣萬安對中國態度不明確，蔣團隊的紅統背景也不斷引發質疑。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-03 11:29:02

民進黨台北市長候選人陳時中辦公室今（3）日上午舉行 「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會，針對國民黨台北市長候選人蔣萬安、無黨籍台北市長候選人黃珊珊提出質疑。競選總幹事吳思瑤表示，蔣萬安阻撓台灣加入國際組織，每天還在針對疫情問題冷飯熱炒，這就是自我閹割；競選發言人林楚茵也說，蔣萬安如果成為首都台北市長，難保首都不會變成中國買辦大復活的地方，「難道蔣萬安還要跟中國一起共創一個中國夢？」

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▲林楚茵擔任陳時中競選發言人。（圖／翻攝自林楚茵臉書）
▲林楚茵擔任陳時中競選發言人，屢針對蔣萬安提出質疑，並引發後續迴響。（圖／翻攝自林楚茵臉書）
吳思瑤指出，這兩天「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪台，國民黨立委與蔣萬安都缺席，無黨籍立委林昶佐曾為IPAC拜訪蔣萬安、藍委江啟臣，蔣考慮再三後仍拒絕參加。

吳思瑤說，昨天IPAC代表團抵台訪問，台灣主要政黨民進黨、 時代力量、民眾黨都派人出席，唯一缺席的是國民黨，看來國民黨真的不再是台灣主要政黨，阻撓台灣加入國際組織的不是對岸中國，而是台灣境內的國民黨，甚至是參選台北市長的蔣萬安。

針對蔣萬安轟民進黨沒有民主素養、自我閹割，吳思瑤說，蔣萬安把立院當側翼、選舉秀場，面對問題只會閃躲，由發言人來回應，他明明在選市長，到現在不提政策，每天還在針對疫情問題冷飯熱炒，這才是自我閹割。

吳思瑤指出，從立法院的數據都可以佐證，蔣萬安選擇性、針對性地監督，蔣擔任衛環委員會召委74%排案都單一性針對部會，只鎖定陳時中，這是我國立法院前無古人後無來者，更是全球國會從未見，可謂世界奇觀。

林楚茵說，首都台北不是中國台北，現在卻是「台北蔣萬安、中國救萬安」，蔣萬安針對兩岸立場搖擺，當全球都擔心中國紅色滲透，蔣在2019年立法院表決《反滲透法》時缺席、逃避、假裝看不見。她質疑，未來台北首都若遇到中國壓力，蔣萬安是不是躲起來，就像當年那張投票紀錄一樣消失不見。

林楚茵說，呼籲蔣萬安自己說「反共是DNA」，面對中國就不要迴避，包括中國一代一路的成員都在蔣萬安競辦擔任幹部，但蔣至今都沒有回應與處理，連中國經濟現在一落千丈，他還是不敢回應，「難道你還要跟中國一起共創一個中國夢？」

林楚茵指，蔣萬安父親蔣孝嚴已經是被法院認證，收台商錢卻不辦事。蔣萬安現在只是立法委員，但當他如果成為首都台北市長，難保首都不會中國買辦大復活。她呼籲，「首都台北不能成為中國買辦復活的地方」。

另外，林楚茵也批，蔣萬安至今針對雙城論壇立場也未說明，「雙城論壇與一代一路，蔣萬安你還妄想要讓中國買辦大復活嗎？」。

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