高虹安從學位到感情私領域都被攻擊 柯文哲：打得太超過
民眾黨新竹市長候選人高虹安，頻頻遭到藍綠兩黨攻擊。到最近甚至連男女交往等私領域的事情也被搬上檯面，不僅遭影射介入他人婚姻，更被質疑聘用男友當助理，還將薪水回捐給民眾黨。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲則回應，民進黨打得太過分，直接明目張膽用公家機關攻擊高虹安，「選舉還是不要打得太過分，打到最後真的會激起老百姓的反感。」
柯文哲表示，過去自己因為MG149案遭到質疑，不過當時好歹是立法委員來攻擊；現在高虹安的狀況就是民進黨明目張膽用公家機關來打擊，「選風敗壞，打得太超過，從研究所打到大學，在打到高中，在打到補習班，在打到資策會，現在打到她男朋友。」柯文哲說，自己非常清楚高虹安的所作所為一定合法，「所以結論是這樣，選舉還是不要打得太過分，打到最後真的會激起老百姓的反感。」
針對外界質疑高虹安聘用男友作為助理，甚至直接將薪水都回捐給民眾黨一事，柯文哲則直言黨內不分區立委都有一定的募款額度，一聽就知道這個跟我們當時要求的一樣，這也沒有什麼奇怪。「這一定是合乎法律的規定，一定不會不合法，況且人家男女朋友的事情，我們為什麼要管那麼多？」柯文哲說，這已經超過一個文明國家、文明社會該有的現象，「選戰打到開始攻擊私領域，我覺得太過分了，這不是好的選風。」
民眾黨方面則補充說明，表示按照政治獻金法，每人對政黨的最高捐款額度為30萬，李姓支持者是在2020年以及2021年，各捐款30萬元給台灣民眾黨，因此完全符合政治獻金法的相關規定，「部分網路不實指控，將支持者兩年的捐款，刻意與立委一年所需的募款責任額混淆連結，是完全錯誤資訊。」