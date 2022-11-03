MLB／史詩級一役！太空人送出史上第二次世界大賽無安打

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本場比賽費城人壓上王牌Aaron Nola想搶聽牌第三勝，Nola曾在系列戰首戰先發登板，但是4.1局的投球就失了5分，在上一輪對聖地牙哥教士隊的國聯冠軍戰，也是4.2局失6分的慘澹表現，近況不佳的他今天仍在第5局發生狀況。
5局上半，太空人前三名打者Chas McCormick、Jose Altuve以及Jeremy Peña接力敲出連三安擠成滿壘，費城人當機立斷換下Nola想止血，但接替拆彈的後援投手José Alvarado卻是提油救火，一上場就投出觸身球送分，後去再被Alex Bregman敲出長打，失掉3分都是Nola的自責分，後續太空人再靠著高飛犧牲打及適時安打，單局轟下5分，帶走本場比賽勝利。
太空人隊此役派出Cristian Javier先發主投，今天繳出一場6局9K沒被敲出任何安打的好表現，只讓費城人打者靠著兩次保送上壘，為今天的史詩級一役拉開序幕，巧合的是，今年6月25日太空人面對紐約洋基接力投出無安打比賽，該場比賽的先發投手也是Javier。
今天的無安打比賽是世界大賽史上第二次發生，前一次要追溯到1956年的世界大賽第五戰，當時是紐約洋基隊出戰布魯克林道奇隊，洋基隊王牌投手Don Larsen投出「完全比賽」，完封道奇隊取勝，而前一次在「季後賽」出現的無安打比賽，主角則是今天的苦主費城人，是在2010年賽季對辛辛那提紅人隊的國聯系列戰首戰，由當時的王牌投手「大夫」Roy Halladay投出。