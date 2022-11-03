特大杯拿鐵40元！可寄杯跨店取、冷熱互換：無兌換期限

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本周五六日登場的「康康5」，明（4）日起至11月6日連續三天，比菲多益生菌無糖軟糖、UCC艾洛瑪西西里咖啡以及人氣超夯的農心辛炒麵享同商品買1送1。而咖啡控最愛的Let’s Café特大杯經典拿鐵，原價70元、2杯特價80元，約是5.7折，若是自備環保杯折5元，就相當於是買一送一了，且同樣開放在門市櫃台購買後，可全數存入APP寄杯跨店取，除了無兌換期限之外，也能冰熱互換，每人庫存上限最多10杯。
📍好康2：單品咖啡買6送6
11月6日上午10點在APP隨買跨店取開賣，單品美式、單品拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6，每位會員限購1組，兌換期限至明年5月31日；另有極鬆餅任選買6送3、約6.7折，以及Let’s Café罐裝咖啡買6送6，同樣是每位會員限購1組，皆可兌換至明年2月24日。
📍好康3：立頓露營迴力車99元
全家與立頓奶茶限時合作，推出全通路獨家滿額加價購，即日起至11月29日，在門市買立頓英式奶茶、萃香奶綠、蜂蜜風味奶茶、原味奶茶、巧克力奶茶等5款指定商品，消費滿69元，可用99元加購獨家限量的立頓經典露營迴力車，以福斯T1車款的經典造型為設計，黃白外型小巧可愛，愛車族快出手收藏。
迎接11月3日「世界三明治日」，7-ELEVEN今（3）日起至11月5日限時3天，原賞三明治任選2件，加送OPEN POINT點數10點（1點抵1元），APP行動隨時取則推出三明治搭配CITY咖啡組合，至11月7日前，大杯美式搭指定三明治平均67元，大杯拿鐵搭指定三明治平均75元，都相當於是原價打7.2折，各限量3萬組，每會員限購4組，可兌換至今年底。