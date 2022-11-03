《她》184cm帥台客撞臉彭于晏！李程彬爆紅：我是吉祥物
李程彬擁有184公分高大挺拔的身材、神似彭于晏的俊帥臉孔，在Netflix懸疑影集《她和她的她》1人分飾2角，詮釋菁英白領和台客刑警，演技不輸身邊一群實力派，火速圈粉一票觀眾，從電影《七月與安生》成名，李程彬被問到周冬雨、馬思純、許瑋甯誰的演技好？他高EQ回應：「我是一個吉祥物啦，跟我演戲都會得獎。」更稱許瑋甯是女神，在宣傳《她和她的她》時直言：「看搞笑台客或西裝筆挺帥哥要看這個劇，想看女神的話更要看這個劇。」
李程彬劇中飾演截然不同個性和風格，一個是彬彬有禮的上班族，另一個直率的台客刑警，李程彬也分享為角色所做的功課：「其實台客刑警小劉的腔調是參考自網紅鳳梨鼠薯，來揣摩出這位有點痞又有點率真的刑警，然後我會去卡拉ok、檳榔攤，跟真實的台客互動，設定出慣性動作，作為我的參考範本。」
李程彬甚至分享為刑警小劉設定的叼牙籤招牌動作很不容易：「其實剛開始叼牙籤有點難，只要講話就會掉下來，也有可能在換氣時不小心把牙籤吸進嘴巴，有點危險，所以我偷偷用口水把它黏在嘴裡來呈現，剛開始是有點不容易。」
許瑋甯在劇中必須經歷7場破碎甚至撕心裂肺的哭戲，「因為角色沈重的關係，現場有很多負能量，就連身體也是緊繃的，我還會自己找到沒有人的地方，自己走來走去，比較希望自己跟自己相處，在現場也盡量不與人交談，來醞釀悲痛的情緒。」不過看到李程彬就破功，許瑋甯說：「看到小劉我就差點笑場，一直在憋笑。」
李程彬在陸劇《烈火軍校》、《大唐女法醫》有精彩演出，《她和她的她》的導演卓立對李程彬切換口音自如，感到非常驚豔，「程彬的口語能力相當強，既能字正腔圓，也可以一口台客腔，音節短短的、講話都使用喉音，不但外在條件好，螢幕上也很討喜有魅力，最難能可貴的是他願意耕耘、沈得住氣，他是我們選角上最大的發現，找到他真的是驚喜。」