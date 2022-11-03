雙11 UNIQLO禦寒衣物折500元　最美內衣加HEATTECH更保暖

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11/4(五)～11/10(四)第一彈，官網買滿1500元享全台免運；由「LINE購物」進站享全站2% LINE point回饋，滿2000元享紅包100點point，新客消費滿1111元享紅包111點point。11/11(五)～11/13(日)第二彈，由「LINE購物」進站也享全站2% LINE point回饋，買滿1500元享全台免運、滿3000元回饋最高可享13%。（13%回饋為用LINE Pay 6%＋LINE購物導購2%＋綁富邦JPOINTS卡5%並含原權益）。而11/11(五)當日，網路商店消費滿3500元，可獲贈獨家滿額禮「運動保溫瓶600ML乙個」（送完為止）；11/11(五)～11/13(日)網路購物消費滿1500元可獲贈「獅王洗衣精」。
而UNIQLO and Mame Kurogouchi 2022秋冬聯名系列也將於11/11(五)上市，以「無鋼圈美型胸罩」穩穩美翻女性衣櫃，上市後好評不斷、好穿又好看，受封「最美內衣」。如今來到第四度聯名合作，增添深卡其、橄欖綠等秋冬新色之外，款式更多元，打造內搭、單穿、疊穿都很美的多款混搭單品，而且首度以吸濕排汗的HEATTECH混紡材質增添功能性，HEATTECH混紡絲質或羊毛，以及3D織法羅紋針織，全系列共21款新品，展現女性曲線美。
向來熱銷的無鋼圈網眼美型胸罩與低腰網眼內褲，雙雙做出細緻升級調整，透膚性感又無痕；羅紋材質的「無鋼圈美型胸罩」與「無縫低腰內褲」更採無縫設計舒適貼合肌膚。本季還增添HEATTECH透膚針織褲襪與長襪，甚至還有輕型塑型褲與3D織法柔軟舒膚針織羅紋短褲等單品，做足保暖必備品項。
一系列內搭實穿的HEATTECH羊毛混紡圓領或高領T恤、坦克背心、羅紋BRATOP T恤及寬襬開衩內搭褲；與採用高科技面料的「AIRism BRATOP內搭式洋裝」很適合秋冬展現疊穿創意。最特別的款式，則有採3D針織技術貼展現美型合身剪裁的3D織法羅紋方領針織衫、3D織法羅紋長裙，凸顯女性身體的柔美線條，單穿超好看；還有微愛心領造型的3D織法柔軟舒膚羅紋平口上衣，獨穿性感、搭配在襯衫外則是本季秋冬不可錯過的多層次必備穿搭。
UNIQLO and Mame Kurogouchi 2022秋冬聯名全系列，於網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、ATT4FUN信義店、台北西門店、遠東百貨竹北店、台中中友百貨店、高雄漢神巨蛋購物廣場店共6家指定店舖販售；其中精選售價290元起的6款經典商品於全台都有販售。