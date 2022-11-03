張善政唱衰台積電 鄭運鵬：用地、用水、道路都已規畫
在現任桃園市長鄭文燦率領市府努力下，台積電將到龍潭設廠，國內外都關注，不過，國民黨桃園市長候選人張善政卻不看好，直指台積電設廠還要很久，連土地都沒有，引發論戰。行政院長蘇貞昌今（3）日則前往龍潭科學園區視察，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬對此表示，自己與鄭文燦、桃園市府努力邀請台積電到桃園，包含用地、用水、道路都做了很好的規劃，張善政可能不瞭解桃園的產業環境，也可能是見不得桃園有進步，但無論如何，自己會繼續用「愚公移山」的精神把桃園建設好。
鄭運鵬說，自己與鄭文燦、桃園市府邀請包含台積電的護國群山到桃園設廠，這是因為過去很長一段時間，護國神山的晶圓產業上游和下游通通是在桃園，所以如果要發展最先進的製程和最高的研究能量，來桃園絕對是首選。
鄭運鵬說，這些過程包含用地的需求、用水的需求、道路的需求，鄭文燦率領的桃園隊市政府其實在事前都做了很好的規劃和布局，這也是蘇貞昌來到桃園的原因。
鄭運鵬說，張善政可能不瞭解桃園的產業環境，也可能是見不得桃園有進步，但是對自己與現在的桃園隊來說，就是要把不可能化成可能，用「愚公移山」的精神把桃園建設好，把最好的產業和先進的產業，以及年輕人最有機會的產業通通引進桃園。
鄭運鵬說，希望張善政可以看到桃園的進步，大家用政策來溝通勉勵，如果他覺得這些市政上的發展，已經有具體成果了都還是不可能的事情，或是還沒有時間表，那對比之下，張善政自己所開的政見沒有任何一間廠商答應他。