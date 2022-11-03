高虹安捲公費聘男友助理風波　林耕仁：別藉司法當擋箭牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
林耕仁表示，高虹安應先說清楚，李姓助理在立法院的工作是「專職」還「兼職」？既然高是李姓助理的雇主，依法需在立法院幫李姓助理投保健保，且依二代健保規定，如同時具有專任工作與兼職工作者，應以「專任職務之工作參加全民健康保險」，主要工作之認定，應以被保險人日常實際從事有酬工作時間之長短為認定標準，如工作時長短相同時，以收入較高者認定。
林耕仁質疑，李姓助理昨夜所發之聲明中所稱「全時段」代接聽電話和執行任務的助理工作是不是「正職」，還是身為雇主的高虹安，其實並不知道李姓助理的「正職」是什麼？
此外，針對遭高虹安質疑在新竹多年經營灰色事業，林耕仁也強調若有證據證明違法事實，「我就退出選舉，即便我當選，也會辭去市長職務」。林耕仁還提到高虹安曾說「如果有拿父母的一張發票或機票跟資策會請款，她可以立刻退選」；他呼籲若高虹安未來被質疑之相關問題有涉法，是否也比照相同標準，退出市長選舉，或即便當選，也要辭去新竹市長。
林耕仁也砲轟，高虹安說他不努力經營基層，但高虹安是否承認當初拜訪議員吳國寶，因為找不到路遲到半小時？高用謊言帶過對地方不熟悉事實，究竟有什麼資格指控他。林耕仁痛批，面對外界種種疑慮，高總是閃躲、逃避，更牽扯新竹是「是非之地」，讓新竹人徹底反感，拉低新竹市長選舉的格調。