NBA／評論非針對個人　巴克利重申：我愛K湯但他回不去了

▲Klay Thompson。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-11-03 12:05:27

之前批評Klay Thompson「不再是從前的他」，而遭致批評，TNT球評、名人堂球星Charles Barkley仍然堅持自己的論點，他在節目上強調，自己很喜歡Thomspon，但每個人都會老。

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此前「浪花兄弟」都對巴爵士的話做出回應，外界也認為這樣的評論，對於一個剛從大傷回歸半個賽季的球員來說，太過殘酷。在轉播完太陽和灰狼的比賽後，Barkley在「Inside the NBA」的節目上，正面做出回應，他表示自己對Thomspon把他的話當成是在針對個人而感到失望。

「幾年前我曾說過，我認為他是NBA最佳的攻防兼備後衛。但由於年齡和傷病，他不再是和之前同一個球員了。我沒有說他很爛，我說的是他不是同一個球員。」Barkley如此解釋道。

主持人Ernie Johnson隨後詢問Barkley是否相信Thompson能重返巔峰，對此後者給出否定答案，「不，我就從上一季總冠軍賽到至今所看到的來說，他說要給他時間。不，當你變老時，時間就不再是你的朋友。我愛Klay——這就是讓我掙扎之處——我愛那個孩子，我喜歡他的一切。就像我說的，我曾經說過這傢伙是NBA最好的攻防兼備的後衛，但由於年齡和傷病，他不再達到那個水準了。我球員生涯的最後兩年，也根本不值得一提。」

另外兩位分析師Kenny Smith和Shaquille O'Neal都嘗試為Thompson說話，認為Barkley應該要給這位明星後衛時間來恢復身手，但後者相當確信自己的看法是正確的。

Barkley說，「Shaq，我們得做好自己的工作(不帶感情的評論)，有過兩次大傷的人，只會不斷變老。我說他是NBA最好的攻防兼備後衛的時光已經結束了，他仍然可以成為一名出色的NBA球員，但Ernie，我們都會變老，這不是誰的錯，你必須考慮到他受過兩次大傷，這就是我要說的。」

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