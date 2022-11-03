NBA／評論非針對個人　巴克利重申：我愛K湯但他回不去了

我是廣告 請繼續往下閱讀
「幾年前我曾說過，我認為他是NBA最佳的攻防兼備後衛。但由於年齡和傷病，他不再是和之前同一個球員了。我沒有說他很爛，我說的是他不是同一個球員。」Barkley如此解釋道。
主持人Ernie Johnson隨後詢問Barkley是否相信Thompson能重返巔峰，對此後者給出否定答案，「不，我就從上一季總冠軍賽到至今所看到的來說，他說要給他時間。不，當你變老時，時間就不再是你的朋友。我愛Klay——這就是讓我掙扎之處——我愛那個孩子，我喜歡他的一切。就像我說的，我曾經說過這傢伙是NBA最好的攻防兼備的後衛，但由於年齡和傷病，他不再達到那個水準了。我球員生涯的最後兩年，也根本不值得一提。」
另外兩位分析師Kenny Smith和Shaquille O'Neal都嘗試為Thompson說話，認為Barkley應該要給這位明星後衛時間來恢復身手，但後者相當確信自己的看法是正確的。
Barkley說，「Shaq，我們得做好自己的工作(不帶感情的評論)，有過兩次大傷的人，只會不斷變老。我說他是NBA最好的攻防兼備後衛的時光已經結束了，他仍然可以成為一名出色的NBA球員，但Ernie，我們都會變老，這不是誰的錯，你必須考慮到他受過兩次大傷，這就是我要說的。」