BANPRESTO模型展登場！動畫場景經典再現 一番賞搶先抽
年度動漫公仔模型展「BANPRESTO EXPO 2022」今年回歸實體展，於今（3）日在華山文創園區西一館、西二館開幕，全區免費入場，《NOWnews》記者帶您搶先看現場亮點，一進展區不僅有經典動畫場景再現，還有眾多未上市新品模型公仔搶先看，包含人氣新番動畫《鏈鋸人》、《BLEACH 死神》新作「千年血戰篇」。一番賞販售區中，亮點有《SPYxFAMILY間諜家家酒》台灣正版授權一番賞開抽，以及搶先販售｢寶可夢謎擬Q的Cafe Time｣。
萬代品牌方表示，去年模型展受到疫情影響改為線上，今天回歸實體展覽，預估人潮、銷售都會比線上增長許多，期望再現2020年模型展人超爆滿的盛況。本次展區開逛後，會先看到超人氣經典角色主題專區，重現動畫經典場景讓粉絲拍照，其中有海賊王索隆持三刀霸氣迎接來賓，不光是用紙板設計拍照區，而是搬來與人同高的大型展品，再搭配上燈光特效，彷彿踏入角色的世界中，是到場必拍的特色；此外，還有《火影忍者》經典角色鳴人、《七龍珠》都在合影區等待粉絲們到來！
現場還有BANPRESTO多款未上市新品，包括人氣新番動畫《鏈鋸人》、《BLEACH 死神》新作「千年血戰篇」、《我的英雄學院》第6季、《藍色監獄》，經典動畫《蠟筆小新》及大人小孩都喜愛的《天竺鼠車車》等系列商品，也能見到多款試做版造型公仔，還未公開販售，在模型展現場讓粉絲搶先觀賞。
最後在西二館一番賞專區，有本次重頭戲的《SPYxFAMILY間諜家家酒》台灣正版授權開抽，比起日版在台售價的以及350元至400元，定價為270元一抽，相信有不少粉絲相當期待把可愛安妮亞帶回家！此外，市面上還未開賣的「寶可夢謎擬Q的Cafe Time」也搶先開放購買。現場還有展示未來將在全家便利商店開賣的《我的英雄學院》與2023年才會開賣的《BLEACH 死神》一番賞，多款人氣動畫作品周邊，在館內開放免費參觀、拍照，預估周末也會迎來大批粉絲參觀，想避開人潮可得抓緊今、明兩天衝一波！
【BANPRESTO EXPO 2022活動資訊】
活動期間：2022年11月3日（四）～11月6日（日）
活動場地：台北華山文創園區西一館、西二館
活動時間：11月3日 12:00~20:00、11月4日~11月6日 10:00~19:00
活動內容：BANPRESTO公仔模型與一番賞玩具展示販售
活動展區：超人氣角色專區、BANPRESTO品牌系列專區、一番賞展示專區