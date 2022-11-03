張善政讚紅統、涉賣藥政黨 綠高層：當過院長怎如此輕率
國民黨桃園市長候選人張善政擔任經濟黨榮譽顧問，然而經濟黨卻被爆出涉嫌販賣假藥一事，張還曾說過對經濟黨「再贊成不過」，引發譁然。鄭運鵬辦公室發言人黃韋鈞表示，類似詐欺、詐財的事件一而再、再而三的發生，而且竟然都還跟張善政有關，張善政不該老是想推托甩鍋，應該公開向社會大眾解釋，到底為何又是你？張善政自詡是孫運璿、李國鼎，難到他們會跟賣假藥、詐欺的紅統政黨站在一起嗎？
黃韋鈞表示，張善政受訪回應企圖欲蓋彌彰，指稱跟他合照的人成千上萬，他無法限制。但從媒體的報導便可看出，張善政非但不是偶然遇到經濟黨的成員，反而是多次參與經濟黨的黨務運作，從原先的一般顧問，還被「升格」成為最高榮譽顧問，且經濟黨還替張善政成立後援會，顯見張善政與經濟黨關係過從甚密，並非張善政隨意胡謅的一句話便可帶過。
黃韋鈞也說到，在政治上，經濟黨配合中國共產黨運作，積極推動兩岸統一；在政黨的行動，他們涉嫌販賣來源不明的假藥與保健食品。張善政多次參與該政黨運作，不可能不知道。請問張善政是笨到被騙，還是壞到知情不報？張善政都有必要明白交代。
黃韋鈞說，全台灣擔任過行政院長的人不多，張善政的種種作為，已嚴重破壞台灣人對行政院長一職的期許與認知。黃韋鈞提到，張善政跟韓國瑜曾說兩人搭配是「蔣經國配孫運璿」，他要請問張善政，孫運璿、李國鼎會擔任詐財、賣假藥金光黨的門神嗎？會跟紅統政黨站在一起擔任最高顧問嗎？張善政有必要出面向社會大眾說明清楚。
綠營高層也感嘆，國民黨候選人張善政當過行政院長，很意外他這麼輕率，擔任莫名其妙政黨的最高顧問，且還有聘書都毫無警覺，也不在乎當人家門神，這很嚴重。