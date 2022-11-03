汐止今早大塞車！新北調整號誌秒數、動員200警疏導

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新北市政府交通局交通管制工程科科長林昭賢告訴中央社記者，由於國道1號五堵到汐止主線封閉，所有車流都會移轉到國道3號、台62線與市區道路。
林昭賢說，上午6時20分起，汐止市區往高速公路與貨櫃車聯絡道方向車潮就出現車潮，主要壅塞路段包括禮門街、大同路二段、新台五路與秀峰路以東往高速公路方向，車流比平常提早40分鐘湧現；汐止市區往北市方向康寧街、大同路及新台五路雖然車多，但車流尚屬順暢。
林昭賢表示，新北今天動員200名員警進行交通疏導，交通局也開設交通監控中心與交通戰情室，針對主要幹道如康寧街、大同路與新台五路進行車流監控並調整號誌秒數，例如在大同路與新台五路交會處，會看哪一條路車比較多，綠燈秒數就長一點。
林昭賢說，也有在汐止設號誌維修小組，視情況緊急處理號誌異常狀況，新北市也與交通部高速公路局與基隆市政府等合作，發布改道訊息，希望民眾提早改道。
新北市政府汐止分局提前應變規劃，部署近百名警力、民力全力疏導；另於大同路3段入轄處至貨櫃車聯絡道之間各路口增派警、民力，加強疏導上班車流。並由值班人員透過即時影像監控車流，一發現狀況立即通報勤務指揮中心，機動調派人力前往疏處以維持交通順暢。
汐止警分局交通組組長呂宗霖表示，基隆地區往台北方向車輛，可改道台62線及台62甲線，於瑪東系統交流道轉國3行駛；汐止以北通勤民眾，可利用國道3號往南行駛；汐止地區車輛則可多利用大同路3段貨運車聯絡道上國道1號轉國道3號、國道5號，或地方道路往新台五路交流道上國3往南。（編輯：方沛清）1111103