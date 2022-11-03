MLB／先別妄想法官了！美媒籲大都會先搞定自家自由球員

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紐約的專業體育台「SNY」日前在官網發表一篇文章，認為大都會留下陣中守護神Edwin Diaz以及外野手Brandon Nimmo是首要之急，甚至續約順位得比起明年賽季有球員選擇權的王牌投手Jacob deGrom還前面。
今年28歲的Diaz，本季投出了宰制性的一季，出賽61場拿下32次救援成功，防禦率1.31甚至刷新了生涯紀錄，62局投球送出高達118次三振，成為大都會最重要的最後一道防線。
29歲的Nimmo本季出席了生涯新高的151場比賽，全都是以中外野手的位置出賽，雖然打擊表現.274/.367/.433，進攻指數(OPS).800略低於生涯平均的.826，但穩健的守備表現，加上相當優異的上壘能力，讓他成為大都會本賽季的不動「開路先鋒」。
雖然大都會對於與兩位球員再續前緣都非常有興趣，但Diaz可能會要求比照現效力於紐約洋基隊的後援投手Aroldis Chapman當時簽下的5年8500萬美元(約台幣27億)大合約，而Nimmo則是已經傳出科羅拉多落磯隊有意爭取，可能會給出5年1.15億(約37億台幣)到1.2億美元(約38.6億台幣)的超肥約，值不值得給出這些肥約，可要讓大都會的管理層傷腦筋了。