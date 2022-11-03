影／曼谷超好吃米其林料理推薦　揭秘隱藏版餐廳

隱藏在曼谷社區的泰北料理餐廳Man Muang Restaurant (ร้านม่านเมือง)，在2022年獲得米其林餐盤推薦，過著旅居生活的台灣女孩李潔探訪這家平價的米其林料理，並推薦給近期有計劃去泰國旅行的朋友們。
整間餐廳以泰國北方的傳統燈籠裝飾，是半開放式的小木屋，充滿傳統特色的設計和巧思，李潔實際吃了四道料理和泰式奶茶，包括清邁雞腿麵、芭蕉葉蒸茉莉香米拌豬肉、泰國北方山野菜炒雞蛋和泰式甜咖哩豬。李潔表示，這家清邁雞腿麵超級好吃，有著椰奶香味的酸辣湯頭，配上燉得入味的雞腿肉，是必點菜色。而泰國北方山野菜炒雞蛋則是店家推薦，因為食材都是泰國北方運來，在曼谷其他地方吃不到。芭蕉葉蒸茉莉香米拌豬肉則是運用有機糯米，粒粒分明的乾爽口感，也相當推薦。泰式甜咖哩豬則有甜味和咖哩香氣，也是很棒的一道菜。至於飲料部份，也都是泰國正宗口感，可搭配菜餚一同享用。
會講泰語的李潔在泰國拍攝多支影片，並探訪巷弄、體驗當地生活和記錄風土民情。她的頻道有泰國生活的點滴，也歡迎讀者前往觀看她的完整版平價米其林料理品嚐影片。
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