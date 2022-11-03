遭影射高虹安事件檢舉人　蔡壁如嗆告：周玉蔻的話可聽？

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蔡壁如更直言，新竹市有個非常大的「潘朵拉的盒子」，包含新竹大車站、新竹棒球場、新竹市總圖在內的計畫經費，「為什麼一個人口只有45萬的新竹，要讓國家機器動起來，對候選人進行人格毀滅？」蔡壁如強調，就是因為幾百億的經費，人民的血汗錢被放到誰的口袋，民進黨不願意任誰知道？
立委邱臣遠表示，民進黨政府傲慢、鴨霸、負面選舉毫無下限，在今年選舉一覽無遺，從新竹市長候選人高虹安博士論文、高中樂儀旗隊，打到資策會與助理，國家機器直接開到選舉戰場廝殺，特定媒體拿到本應基於「偵查不公開」不得公布的檢舉信函，再透過網軍、名嘴含沙射影的抹黑，「綠色恐怖」再度上演。過去2000年興案票、2014年MG149等政治抹黑案件都是立委爆料，如今卻是檢調洩密、淪為選舉打手，讓人擔心未來司法機關也可能會失守。
邱臣遠直言，國家機器頻頻追殺在野黨，相信國人都看得很清楚，讓人不禁懷疑新竹市到底隱藏什麼驚天秘密，讓民進黨不惜傷害民主，賠上檢調公信力，也要保住新竹市長之位，邱臣遠再度呼籲，選舉應該還是要保持人性、而非捕風捉影一直潑髒水。
現場媒體詢問蔡壁如，媒體人周玉蔻疑似影射蔡壁如為高虹安事件的「檢舉人」？對此蔡壁如則哭笑不得，重複強調「周玉蔻的話可以聽嗎？」而會後蔡壁如則在臉書上PO文，除了附上周玉蔻的臉書貼文截圖外，更直言「周玉蔻女士，你以為加個問號就沒事嗎？任何惡意影射我都告到底！」