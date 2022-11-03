讚涉賣假藥政黨！張善政今不認帳　鄭運鵬揭桃園可能苦果

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被問及經濟黨昨天被爆料出賣假藥，張善政說是禮貌上擔任顧問一職，但參與經濟黨，還大讚經濟黨理念的影片卻被翻出。鄭運鵬表示，張善政擔任了很多反獨促統的紅色政黨最高顧問，也擔任這些小黨的職務，張去也在這些場合裡面講說認同這些政黨的理念，所以這些場合絕對不是路邊拍照，而是精心安排，張也接受這樣的政黨的邀請，也認同他們的理念。
鄭運鵬強調，桃園現在正在起飛，各行各業和各個公共建設正在突飛猛進，所以未來的桃園市長要有2個能力，第一，要有識人之明的能力，第二，要有承擔責任的能力。
鄭運鵬說，如果未來的桃園市長沒有識人之明的話，會被這些詐騙、賣假藥的政黨利用、蒙蔽，未來桃園市政府裡面一定會有很多逢迎巴結，想要在市府裡面牟取利益的人來擔任政務官，這對桃園的發展和市民福利絕對不好。
鄭運鵬也說，張善政對過去說他認同這些政黨的理念，也為這些政黨來背書、擔任黨職，看起來他現在也不願意負責任，就和他複製貼上農委會的研究案一樣，把責任推得一乾二淨。相信桃園市民們是希望看到有識人之明、有承擔能力的好市長。
談到今日有媒體公布民調，張善政書給鄭運鵬，鄭運鵬表示，各種民調都會做參考，民調也都隨時在變化，相信自己與團隊所有的努力都會獲得市民的認同，市民也會珍惜鄭文燦2任8年的好成績，希望這樣的桃園隊繼續帶領桃園前進。