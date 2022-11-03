早期子宮頸癌存活率達9成！國健署：3道防線缺一不可

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國健署指出，目前食品藥物管理署已核准上市3款HPV疫苗，皆可預防第16、18型HPV感染所引起的子宮頸癌，但由於疫苗只能預防約7成的子宮頸癌發生，因此接種後仍應定期接受子宮頸抹片檢查。至於已有性經驗的婦女也可接種疫苗，但無法預防已感染HPV型別所引起的疾病。
國健署表示，子宮頸抹片檢查是國際公認可有效降低子宮頸癌發生率與死亡率的篩檢工具，國民健康署補助30歲以上女性每年1次檢查，呼籲符合篩檢資格的婦女，每3年至少接受1次子宮頸抹片檢查。若有異常，請儘速就醫；即使抹片檢查結果正常，若有任何異狀時仍應儘速就醫。
國健署提到，子宮頸癌早期通常不會出現明顯症狀或疼痛，需透過子宮頸抹片檢查，早期發現子宮頸癌前病變或子宮頸癌；如經診斷為癌前病變，大部分只需要簡單的門診手術就可治癒；即使經切片證實為癌症時，只要發現得早，並及時接受治療，治癒率隨之提升，早期子宮頸癌的5年存活率高達9成以上，但到了第4期則降至2成，因此定期接受子宮頸抹片檢查很重要。
國健署提醒，民眾可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，以確定是否符合補助資格，並攜帶健保卡及身分證至健保特約具婦產科、家醫科的醫療院所，或洽當地衛生局所，即可接受篩檢服務。如欲查詢住家附近的篩檢活動或醫療院所資訊，可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站進行查詢。