Uber Eats天菜換了！青江菜退位 「這1物」竄升外送魔王
消費者於後疫情時代維持對生鮮日用外送的仰賴，今年至今在 Uber Eats上的全聯外送訂單成長將近90%。根據平台上消費全聯商品的大數據統計，10大熱門點購品項中，天菜已經由翠玉娃娃菜取代青江菜，家庭號鮮奶依舊佔據前三名，薄切梅花豬肉火鍋片成為唯一入榜的肉類品項，罐裝咖啡飲品和10入抽取式衛生紙則是新入榜的熱門外送品新軍。
此外，全聯熱銷日用品有三大類，包含第一類防疫商品的清潔專用酒精、酒精擦。第二類為廚房好幫手，例如：擦手紙巾、海綿菜瓜布、洗手露、洗碗精，大中小垃圾袋等。第三類則是默默神隊友，有衛生棉、乾電池等時常被忽略的必備品。此次 Uber Eats 與全聯「雙倍新選擇」的擴增商品中，「燈泡、電池」為生活關鍵時刻的兩種小神物。
為進一步滿足強勁的外送需求，全聯攜手 Uber Eats 讓日常最需要的生鮮蔬果和日用商品選擇增加一倍，並且推出「雙倍新選擇、雙倍心享受」優惠活動，即日起至11/14推出全聯精選台貨8折起優惠，Uber Eats 加碼推消費滿 1000元即享2次 8 折優惠，單筆最高折抵 200元。
Uber Eats 與全聯攜手擴增的外送選品著重生鮮、冷藏冷凍、乾貨、生活物資四大品類，讓消費者在 Uber Eats 上的全聯商品選擇增加到超過5000項選擇。目前Uber Eats 上已經有310家全聯福利中心門市，並且持續拓展24小時生鮮外送服務至16間全聯福利中心門市。