「民進黨自己講台積電要來桃園」　張善政：就是為了選舉

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張善政上午與基隆市長候選人謝國樑、前台北市長郝龍斌合體出席在中壢區所舉辦的「終止家庭暴力與制止人口販運全省連線活動」。針對近日綠營強打的台積電將進駐桃園的說法，張善政表示，台積電如果能夠到桃園來，是桃園所有市民共同的期望，如果他當市長，絕對全力協助台積電在桃園落腳，強調自己是唯一有能力把不止台積電，還有很多國際科技大廠引進到桃園的候選人，這一點他將來也會繼續努力去做。
針對他與經濟黨的關係，近日網路傳出一段影片，片中張善政出席經濟黨部會議，和他自稱只是「掛名顧問」的說法有所差異，張善政回應，他受邀擔任該黨顧問，然後被請到他們的會議坐一下，給他們祝福，這是基本的禮貌，況且，他在會議中還特別講提到，「台灣要擺脫藍綠惡鬥，如果被對岸統一是非常不好的事情」，這種正面的宣誓也正是台灣民眾所有人的希望。
對於民進黨緊咬他與經濟黨切不了關係，是經濟黨的門神，要求他向受害者致歉，張反嗆「台灣現在最大的門神不是我，根本不是我，是蘇貞昌」。他指出，蘇曾說過在他任內，家人不會包任合政府工程，結果蘇的女兒蘇巧純跑來桃園包工程，「請問這個最大的門神是不是出來講話？民進黨不要雙標，又在給我戴帽子。」
媒體提到今早鄭運鵬與立委蘇巧慧同台掃街拜票，但未針對桃園市總圖標案疑雲有所回應，張善政酸「他當然不會提，民進黨一向是迴避問題。」