「民進黨自己講台積電要來桃園」　張善政：就是為了選舉

▲張善政指出，台積電聲明並沒有說要來桃園，只是說「不排除任何的可能」，民進黨自己講台積電要來桃園，「用意非常明顯，就是選舉」。（圖／記者李春台攝，2022.11.03）
▲張善政指出，台積電聲明並沒有說要來桃園，只是說「不排除任何的可能」，民進黨自己講台積電要來桃園，「用意非常明顯，就是選舉」。（圖／記者李春台攝，2022.11.03）

記者李春台／桃園報導

2022-11-03 13:11:31

近日綠營拋出台積電可能落腳桃園設廠的議題，形成桃園市長選戰的政治攻防。行政院長蘇貞昌今（3）日上午由桃園市長鄭文燦及民進黨桃園市長候選人鄭運鵬前往龍潭科學園區視察，表達力挺台積電到桃園設廠立場。國民黨陣營張善政對此指出，台積電聲明並沒有說要來桃園，只是說「不排除任何的可能」，民進黨自己講台積電要來桃園，「用意非常明顯，就是選舉」。

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張善政上午與基隆市長候選人謝國樑、前台北市長郝龍斌合體出席在中壢區所舉辦的「終止家庭暴力與制止人口販運全省連線活動」。針對近日綠營強打的台積電將進駐桃園的說法，張善政表示，台積電如果能夠到桃園來，是桃園所有市民共同的期望，如果他當市長，絕對全力協助台積電在桃園落腳，強調自己是唯一有能力把不止台積電，還有很多國際科技大廠引進到桃園的候選人，這一點他將來也會繼續努力去做。

▲張善政今天到中壢參加體驗孕婦活動，眼神直盯手中抱著的模擬嬰兒。（圖／記者李春台攝，2022.11.03）
▲張善政今天到中壢參加體驗孕婦活動，眼神直盯手中抱著的模擬嬰兒。（圖／記者李春台攝，2022.11.03）
針對他與經濟黨的關係，近日網路傳出一段影片，片中張善政出席經濟黨部會議，和他自稱只是「掛名顧問」的說法有所差異，張善政回應，他受邀擔任該黨顧問，然後被請到他們的會議坐一下，給他們祝福，這是基本的禮貌，況且，他在會議中還特別講提到，「台灣要擺脫藍綠惡鬥，如果被對岸統一是非常不好的事情」，這種正面的宣誓也正是台灣民眾所有人的希望。


對於民進黨緊咬他與經濟黨切不了關係，是經濟黨的門神，要求他向受害者致歉，張反嗆「台灣現在最大的門神不是我，根本不是我，是蘇貞昌」。他指出，蘇曾說過在他任內，家人不會包任合政府工程，結果蘇的女兒蘇巧純跑來桃園包工程，「請問這個最大的門神是不是出來講話？民進黨不要雙標，又在給我戴帽子。」


媒體提到今早鄭運鵬與立委蘇巧慧同台掃街拜票，但未針對桃園市總圖標案疑雲有所回應，張善政酸「他當然不會提，民進黨一向是迴避問題。」

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