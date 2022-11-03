國道惡警涉性侵！電腦查獲多張男童不雅照 檢起訴求重刑
任職於國道警察局國九大隊的鄭姓警員，今年9月涉嫌透過網路交友，性侵未成年少年，雖鄭男坦承發生性行為，但始終否認性侵一事，不過檢警卻在其電腦內發現多名男童不雅照，不排除還有其他人受害，案經台北地檢署調查，今天（3日）先針對9名少年受害部分，依加重強制性交等罪起訴，其餘被害人的部分持續偵辦中。
據了解，鄭男9月初透過網路交友，涉嫌將一名15歲少年帶到台北市某處公廁性侵，事後少年返家情緒出現異樣，在家屬追問之下，才得知加害人竟是國道警員；全案曝光後，國道警察局也緊急召開考績會，並決議記鄭男２大過免職，同時追究相關人員考核監督責任。
經檢警調查，發現除了此少年受害外，鄭男電腦內還有多名男童的不雅照片，檢方複訊後，認為鄭男涉嫌重大，向法院聲押禁見獲准，今天（３日）起訴後，將移審台北地院。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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