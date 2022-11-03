台灣第一女優吳夢夢跨足影壇 「原汁偷情AV」躍上大銀幕
電影《小藍》講述一名校園高中女生在青春懵懂時探索愛情與性愛的界線，「台灣第一AV女優」吳夢夢擔任本片神祕客串嘉賓，只在電影中出現3秒，且大露火辣畫面，初次接獲電影邀約的她覺得很新奇，對於「原汁原味偷情AV」躍上大銀幕，她疑惑說：「這個真的可以在電影放映嗎？」
許乃涵在《小藍》飾演房仲，追求自己所愛的她，對身體的慾望絲毫不隱瞞，與租客周詠軒碰面前，也把握時間在空房裡看片，這個片就是吳夢夢所演出的床戰。吳夢夢分享去年生日時收到劇組的授權邀約，當下覺得非常難得，且有參與演出的感覺，馬上就同意且無償使用，吳夢夢表示自己也非常好奇電影中使用哪一段的畫面，《小藍》使用的原影片是在說醫院的護士和醫生在偷情被病人發現，意外的與電影裡許乃涵偷情人夫相呼應。
《小藍》出現許多大咖力挺，宥勝飾演數學老師，在片中被學生王渝萱撩到勃起，還有一位英語老師，邀請到《火神的眼淚》導演蔡銀娟飾演，身為李怡芳導演多年好友，蔡銀娟已看過非常多次《小藍》，她表示：「看劇本的過程中，讓我想起很多青少年時許多的迷惘還有困惑，還有那時候的憤怒，跟很多說不清楚的情緒。」
蔡銀娟透露自己其實非常怕鏡頭，也不太會背台詞，很怕搞砸，但為了力挺好友只能拚了！她也稱讚李怡芳導演的溫柔與耐心讓她壓力銳減，「怡芳第一部導演作品就入選了釜山影展，這比我厲害多了！我相信她將來的作品會更加強大的。」林依晨於台北電影節搶先看過《小藍》，她說：「這部電影把性這件事情，用很輕盈的角度來探討。」電影《小藍》11月4日全台上映。