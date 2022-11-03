備受地方期待　南屯正心立體停車場啟用

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盧秀燕表示，台中是全國第二大都市，人口超過280萬人，需要大量停車位，她上任後致力改善停車問題，3年來共投入98億元經費興建公有停車場，目前已啟用及興建中的公有停車場共26座，創下台中歷年最多紀錄。
盧秀燕指出，正心立體停車場由交通局將原有平面停車場，新闢為地下1層、地上4層的立體停車場，共可提供257席汽車車位、7席機車車位，斥資總經費1.95億元，其中，中央前瞻計畫補助6,800萬元，市府自籌1.27億元；她感謝中央補助經費及市議會支持通過預算，啟用後有助提升當地停車供給，紓解南屯區逛街車流，也解決附近永春國小家長接送停車問題。
交通局長葉昭甫說，南屯區商業活動頻繁，匯聚國定三級古蹟萬和宮、大墩路商圈與商場購物中心，在地與異國特色美食多元，是各地遊客到台中暢遊的熱門地點，吸引許多逛街、購物及旅遊人潮，正心立體停車場可積極紓解停車空間，還能活化土地利用，進一步促進商圈發展，達到三贏效果。
葉昭甫說，考量基地空間動線與停車場整體環境的融合協調，交通局以南屯在地傳說「穿山甲」為意象理念，特別在停車場入口處東側廣場設置公共藝術品「古典森活Sustainability」，停車場建築牆面種植爬藤植物，將逐漸蔓延形成菱形格柵綠牆，作品集結四周場域的異國風情與文化，呼應建築意象與色彩設計，打造和諧的公共空間，強化停車指標性效果，展現正心立體停車場豐富多樣的文化面貌。
葉昭甫進一步指出，正心立體停車場出入口位於文心南二路，鄰近台中捷運豐樂公園站，第一階段為讓民眾熟悉停車場環境，11月3日至12月31日為試營運模式，暫免收費；第二階段於明年1月1日起，由委外廠商經營並納入停車收費管理，前30分鐘可免費暫停，接下來每30分鐘收費15元計時費用，24小時均有駐點人員，提供車牌辨識、多卡通及行動支付等多元停車服務。