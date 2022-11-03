備受地方期待　南屯正心立體停車場啟用

台中捷運豐樂公園站的南屯區「正心立體停車場」今 (3) 日啟用。市長盧秀燕宣布，即日起到 12 月 31 日止停車全天免費、明年 1 月 1 日起停車前 30 分鐘免費、後 30 分鐘才開始計價，方便永春國小家長暫停接送孩子上學，未來會繼續盤點適當場地興建公有停車場。

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盧秀燕表示，台中是全國第二大都市，人口超過 280 萬人，需要大量停車位，她上任後致力改善停車問題， 3 年來共投入 98 億元經費興建公有停車場，目前已啟用及興建中的公有停車場共 26 座，創下台中歷年最多紀錄。

盧秀燕指出，正心立體停車場由交通局將原有平面停車場，新闢為地下 1 層、地上 4 層的立體停車場，共可提供 257 席汽車車位、 7 席機車車位，斥資總經費 1.95 億元，其中，中央前瞻計畫補助 6,800 萬元，市府自籌 1.27 億元；她感謝中央補助經費及市議會支持通過預算，啟用後有助提升當地停車供給，紓解南屯區逛街車流，也解決附近永春國小家長接送停車問題。

交通局長葉昭甫說，南屯區商業活動頻繁，匯聚國定三級古蹟萬和宮、大墩路商圈與商場購物中心，在地與異國特色美食多元，是各地遊客到台中暢遊的熱門地點，吸引許多逛街、購物及旅遊人潮，正心立體停車場可積極紓解停車空間，還能活化土地利用，進一步促進商圈發展，達到三贏效果。

葉昭甫說，考量基地空間動線與停車場整體環境的融合協調，交通局以南屯在地傳說「穿山甲」為意象理念，特別在停車場入口處東側廣場設置公共藝術品「古典森活 Sustainability 」，停車場建築牆面種植爬藤植物，將逐漸蔓延形成菱形格柵綠牆，作品集結四周場域的異國風情與文化，呼應建築意象與色彩設計，打造和諧的公共空間，強化停車指標性效果，展現正心立體停車場豐富多樣的文化面貌。