Makiyo產後暴怒「到底都在做什麼」 老公忍著：見識到了
Makiyo（川島茉樹代）和小3歲投資醫美診所的股東金先生（小金）520登記結婚，日前迎來第一胎兒子，Makiyo這幾天在月子中心承受產後的各種不適，脾氣也比較大，發怒問老公「到底都在做什麼」，小金默默忍受一切，「我說愛妳，我就會負責到底。」
小金昨（2日）晚在個人IG貼出幫Makiyo擦汗的照片，有些無奈地寫下：「孕婦產後的大脾氣，總算是見識到了！她氣噗噗的問我，到底都在為她做什麼。」原來Makiyo剖腹產後，身體陸續出現不舒服的症狀，尤其晚上開冷氣睡覺還會冒冷汗，讓她苦不堪言，情緒也不太穩定。
儘管被Makiyo痛罵，小金仍相當疼惜愛妻，「所以我就默默的幫她擦汗，照顧著她，但睡夢中的她，從來不知道。」脾氣一來的Makiyo甚至氣問小金：「你不會再更進步嗎？」他選擇忍著情緒，「我忍，是因為我相信每一個妳說愛我的瞬間，是因為我說愛妳，我就會負責到底。」
隨後，小金再分享兒子萌照，心疼Makiyo為孩子的付出，「老婆每天用盡力氣拖著疲憊的身軀，只為了擠足夠的奶水給小小金喝，原來擠奶還可以擠到頭暈，母愛真偉大。」一番心裡話見證夫妻之間堅定的感情。（編輯：楊穎軒）