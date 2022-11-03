賣掉社宅用地　台灣基進抗議盧市府

台灣基進中彰投黨部今 (3) 日在遭盧市府以 38 億元標售給建商的原社宅用地，舉行「盧市府賣掉社宅用地，居住正義開倒車」記者會。台灣基進秘書長暨中彰投黨部代理主委王興煥、台中北屯區市議員候選人楊欣怡、太平區市議員候選人林宜蓁、東勢新社石崗和平區市議員候選人徐煊博共同出席，表達盧市府將「居住正義」價值丟在地上踐踏的不滿及抗議。

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王興煥表示，「居住是人權，不是商品」，在本屆縣市議員選舉，台灣基進提出「社會公平有進步」政綱，就是黨綱「社會自由化」的市政版。台灣基進主張「居住平權」，也就是將居住視為人權，房地產不該被視為經濟發展的火車頭，也不該放任資本主義，將人民的安身立命之所當商品炒作。

楊欣怡則指出，台中市太原段地號 140 號的這塊方正的土地，原本在林佳龍時期規劃要蓋 1242 戶以市價 7 折「只租不賣」的社會住宅，讓青年職涯起步時，有住在市區的權利。同時規劃 200 坪淨室內空間，作為社會福利設施空間，由社會局主責，無償提供給台中市政府使用。

楊欣怡表示，盧市府在 2019 年 3 月仍有意照原計畫興建太原段社宅，但過了四個月，此社宅用地就被自稱「媽媽市長」的人，將原本可造福千餘戶年輕家庭、實踐居住正義的寶貴公共建設，售予在周遭造鎮的總太建設。北屯區是台中年輕人移入成長最高的行政區，社會住宅需求量相對高。她質疑，為什麼要直接砍掉原本已經計畫興建 1242 戶的社宅？

楊欣怡更強調，盧市長引導建商到北屯區鐵道以東的區域蓋大量的「首購宅」，以低總價的方式吸引年輕人購買。但相對的，該區域的學校、醫療、育嬰中心、幼稚園等等，年輕家庭的需求沒有被重視，讓他們辛苦通勤之虞，還須花更多精力讓他們跨區接送小孩、就醫，為基本生活疲於奔命。太原段地號 140 號這塊土地，即使不興建社宅也仍是市府的公有地，且無地上物，毋須拆遷現有住戶，可以立即改興建其他公共設施，例如北屯目前一間都沒有的親子館，或是符合在地需求的學校設施。

林宜蓁則表示，太平總人口逼近二十萬，然而現在位於育賢路的社宅戶數只有 300 戶，而興建中的社宅加總起來也不到 1000 戶。居住作為基本人權之一，台中市近年來漫天漲價的土地與房屋，感受不到市府對於居住權益的重視。市府隨意賣掉原本該是興建社宅實現居住正義的土地，顯示市府根本無心替所有買不起房子的市民考量，只想要買賣土地讓建商營利，犧牲居民的居住權以舒緩市府財政的壓力。

徐煊博說，近年來全台房價飆漲，連人口持續流失的山城也不例外。未來隨著東豐快建成，山城與台中將更拉近彼此距離，而令人同步擔心的是這可能將變成下一波炒作話題，影響青年返鄉的居住權益。