台股蒙「鷹」影！終場跌113點、失守萬三 台積電挫11元
美國聯準會（Fed）升息3碼，再度放「鷹」，美股2日4大指數重挫，其中道瓊指數跌1.5%，那斯達克、費城半導體皆跌3%。台北股市今（3）日失守萬三及月線，終場下跌113.57點，收在12986.60點，跌幅0.87％，成交金額新台幣1635.25億元。權值股台積電終場重挫11元至384元，其他重要電子股跌多漲少，今日盤面焦點為高價股、PCB族群、元宇宙概念股以及光學鏡頭族群逆勢抗跌。
Fed宣布四度升息3碼，美股2日應聲下跌，道瓊指數下跌505.44點，跌幅1.55%，收在32147.76點；標普500指數下跌96.41點，跌幅2.50%，收在3759.69點；那斯達克綜合指數下跌366.05點，跌幅3.36%，收在10524.80點；費城半導體指數下跌74.28點，跌幅3.09%，收在2328.47點。
台北股市今日失守萬三及月線，盤中一度下探至12905點，終場下跌113.57點，收在12986.60點，跌幅0.87％，成交金額新台幣1635.25億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電終場重挫11元至384元，跌幅2.78%。同樣為晶圓代工，聯電下跌0.89%，收在39元，其他重要電子股，如世界先進下跌1.36%，力積電上漲0.48%，鴻海跌0.98%，收在101元，聯發科則小漲0.17％。
今日盤面焦點為高價股，如創意、緯穎、AES-KY、世芯-KY、力旺強漲2至8％。PCB族群強勁，嘉聯益漲逾9%，聯茂、精成科、華通、精星漲約2至8%。元宇宙概念股也紅通通，威盛、位速強攻漲停板，揚明光、宏達電漲約4至6%。光學鏡頭族群表現不俗，亞光、今國光、佳凌、先進光上漲1至5%。