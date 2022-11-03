孩子老是睡不好？換季引發「過敏方程式」　醫教3招破解

▲孩子一點作業卻老是無法專心完成，家長可能要先觀察是不是「過敏」惹的禍。(圖／利眾公關提供)
▲孩子一點作業卻老是無法專心完成，家長可能要先觀察是不是「過敏」惹的禍。(圖／利眾公關提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-03 15:10:55

距離開學已兩個月，家中孩子作業永遠寫到天荒地老，不是作業太多而是無法專心，甚至是前一天的不良睡眠影響到白天的生活。但卻被容易被家長誤認為是沒收心所致，兒科醫師歐淑娟提醒，很有可能是換季時節不小心啟動了「過敏方程式」，讓孩子不停流鼻水、揉眼睛，進而影響孩子日常表現。醫師也教家長3招破解過敏，包括攝取原型食物、適時補充益生箘、維持規律作息與運動習慣，都能大大降換季造成的低過敏影響。

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根據台灣氣喘衛教學會調查指出，當溫差達7℃或相對溼度高達61%以上，最容易誘發過敏症狀。過敏引起的鼻塞、流鼻水等症狀，容易讓孩子腦部氧氣不足，進而出現昏沉、無法專注上課的情況。歐醫師也強調，過敏與免疫細胞調節有關，當免疫細胞TH1、TH2失衡，就會出現過敏症狀。如要改善上述狀況，應從調整體質、平衡體內免疫細胞活性做起。除了幫助孩子降低暴露於致敏環境的頻次外，可以適時讓孩子補充益生菌或優酪乳，尤其是含特殊菌種(LP、LGG菌)，可以輔助平衡體內TH1、TH2免疫細胞，進而減少過敏反應發生。

台灣氣喘衛教學會調查指出，容易引發過敏的兩大關鍵分別為：溫差達7℃、相對溼度高達61%以上。秋季早晚溫差變化較大，尤其是清晨及傍晚的冷空氣容易刺激呼吸道黏膜，造成孩子身體防禦力下降。此外，近期台灣更受到颱風外圍環流影響，甚至有地區的平均濕度飆破90%，滿足黴菌、塵蟎生長的條件。

許多家長為幫助孩子改善過敏症狀，家中擺設除濕機、空氣清淨機成常態，以減少塵螨、黴菌等過敏原的暴露。甚至在防疫期間，孩子已經口罩不離身，為何過敏症狀還是不見好轉？歐醫師提醒，家長很常忽略孩子離開家中受保護的環境後，是否有足夠免疫力對抗過敏。因此，抗敏要「內外兼顧」才能更加全面！

▲兒童過敏。(圖/利眾公關提供)
▲近期台灣更受到颱風外圍環流影響，濕度高，容易成為黴菌、塵蟎生長的條件。(圖/利眾公關提供)
醫師提供換季保養三招：

第一招：攝取原型食物

孩子成長的關鍵期應注重飲食均衡，全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等六大類食物，都含有人體所需之維生素及礦物質，歐醫師提醒家長要讓孩子多攝取原型食物來均衡營養。

第二招：適時補充益菌

歐醫師進一步解釋，當免疫系統遇到過敏原，TH2免疫細胞會過於活躍，並釋放大量組織胺、造成發炎反應，孩子也就產生流鼻涕、打噴嚏等過敏現象。適時補充益生菌可望幫助孩子平衡細胞活性，調整過敏體質。

第三招：維持規律作息及運動習慣

充足的睡眠能幫助體內組織的建造與修護，規律的運動習慣除了提升心肺功能外，也能促進免疫系統更平衡，進而減少過敏現象。

▲兒童過敏。(圖/利眾公關提供)
▲想要減少孩子的過敏不適，醫師提供3招抗敏法寶。(圖/利眾公關提供)

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