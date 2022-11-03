孩子老是睡不好？換季引發「過敏方程式」　醫教3招破解

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台灣氣喘衛教學會調查指出，容易引發過敏的兩大關鍵分別為：溫差達7℃、相對溼度高達61%以上。秋季早晚溫差變化較大，尤其是清晨及傍晚的冷空氣容易刺激呼吸道黏膜，造成孩子身體防禦力下降。此外，近期台灣更受到颱風外圍環流影響，甚至有地區的平均濕度飆破90%，滿足黴菌、塵蟎生長的條件。
許多家長為幫助孩子改善過敏症狀，家中擺設除濕機、空氣清淨機成常態，以減少塵螨、黴菌等過敏原的暴露。甚至在防疫期間，孩子已經口罩不離身，為何過敏症狀還是不見好轉？歐醫師提醒，家長很常忽略孩子離開家中受保護的環境後，是否有足夠免疫力對抗過敏。因此，抗敏要「內外兼顧」才能更加全面！
醫師提供換季保養三招：
第一招：攝取原型食物
孩子成長的關鍵期應注重飲食均衡，全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等六大類食物，都含有人體所需之維生素及礦物質，歐醫師提醒家長要讓孩子多攝取原型食物來均衡營養。
第二招：適時補充益菌
歐醫師進一步解釋，當免疫系統遇到過敏原，TH2免疫細胞會過於活躍，並釋放大量組織胺、造成發炎反應，孩子也就產生流鼻涕、打噴嚏等過敏現象。適時補充益生菌可望幫助孩子平衡細胞活性，調整過敏體質。
第三招：維持規律作息及運動習慣
充足的睡眠能幫助體內組織的建造與修護，規律的運動習慣除了提升心肺功能外，也能促進免疫系統更平衡，進而減少過敏現象。