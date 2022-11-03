中職／112年全運會在台南！統一獅球星前進校園推廣體育

▲統一獅球星陳傑憲、王鏡銘到台南復興國中擔任神秘嘉賓(圖/統一獅球團提供)
▲統一獅球星陳傑憲、王鏡銘到台南復興國中擔任神秘嘉賓(圖/統一獅球團提供)

記者簡名杉/綜合報導

2022-11-03 14:17:12

今年11月統一7-ELEVEN獅與臺南市體育局共同合作，舉辦校園運動推廣活動，為112年全運會在台南暖身宣傳，首站統一獅前進復興國中校慶活動，校慶典禮時，萊恩、盈盈擔任神秘嘉賓前進體育場，和學生們一起合影拍照同樂，彷彿成為運動會大明星，許多學生也把握難得機會和統一獅萊恩、盈盈同樂，為復興國中校慶增添不一樣的樂趣。

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復興國中韻律操隊是臺南市韻律體操傳統強校，多名選手也將成為112年全運會台南市代表隊選手，統一獅也特別安排明星選手陳傑憲、王鏡銘擔任活動嘉賓，為復興國中韻律體操隊加油打氣，為了迎接統一獅球星蒞臨，復興國中體操隊也特別準備精彩表演，給選手、學生們感受到韻律體操的美。


本次前進校園運動推廣活動，統一獅陳傑憲、王鏡銘也和復興國中韻律體操隊學生互動，選手們也親自體驗揮舞彩帶的技巧與樂趣，並特別準備禮物提袋、護腕等給韻律體操隊學生，希望他們明年代表臺南市能在在112年全運會運在台南拿下佳績。除了韻律體操外，統一獅球星展現超人氣魅力和親合力，與學生進行九宮格ＰＫ賽，讓復興國中校慶活動增添別於過去的體驗。


統一7-ELEVEN獅陳傑憲表示：「很開心在休賽期間，能夠來到復興國中參與校慶活動，踏入校園看到學生的熱情和活力，真的是一件很棒的事情，而且這次體驗韻律體操中的揮舞彩帶項目，真的挺特別的，學生們也真的不簡單，要熟練且展現不一樣的美，真的好厲害，希望他們也能在比賽中拿到好成績，也歡迎他們賽季期間能夠進場為我們加油。」


結束本日統一獅Ｘ臺南市體育局校園巡迴首站，明日統一獅將前進崇明國中校慶活動，持續安排萊恩、盈盈、選手到不同學校進行活動基層推廣。

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