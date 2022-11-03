中重症+220！1歲女童確診168天後MIS-C 創最久發病紀錄
中央流行疫情指揮中心表示，今天（3日）新增220例中重症，分別為137例中症、83例重症，其中有2例兒童MIS-C，年紀較小患者，為一名1歲女童，過去無慢性病史，曾接種過1劑疫苗，5/13確診，10/28出現發燒、全身皮疹、嘔吐，10/30到急診就醫，檢查有喉嚨紅腫、草莓舌、凝血功能異常、發炎指數升高，懷疑MIS-C收治於加護病房，目前仍在治療中。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，另外1例MIS-C個案，為10歲男童，過去無慢性病史，也沒有接種過疫苗，9/6確診，10/20出現發燒、頭痛、腹痛、胸痛等症狀，10/25腹痛加劇，並伴隨腹瀉、紅眼、四肢冰冷、呼吸困難，因此家屬立刻送往急診，經醫師檢查有血壓偏低、凝血功能異常、發炎指數升高，懷疑MIS-C合併休克，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況改善，於10/27轉出加護病房，10/30出院。
死亡個案部分，指揮中心表示，今日新增81例本土案例，為43例男性、38例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、79例具慢性病史、49例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月15日至10月31日，死亡日期介於5月31日至10月31日。（編輯：陳苾暐）
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