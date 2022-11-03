美國FCC委員首訪問NCC　盼通信業務強化台美交流

▲國家通訊傳播委員會(NCC)表示，誠摯地歡迎美國通訊傳播委員會(Federal Communications Commission, FCC)委員Brendan Carr（左）於11月2日至NCC訪問交流。（圖／NCC提供）
▲國家通訊傳播委員會(NCC)表示，誠摯地歡迎美國通訊傳播委員會(Federal Communications Commission, FCC)委員Brendan Carr（左）於11月2日至NCC訪問交流。（圖／NCC提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-03 14:22:55

國家通訊傳播委員會(NCC)今（3）日表示，誠摯地歡迎美國通訊傳播委員會(Federal Communications Commission, FCC)委員Brendan Carr於11月2日至NCC訪問交流，Carr也是NCC成立以來，FCC首位訪台的現任委員，NCC由主委陳耀祥以及委員陳崇樹代表接見，雙方就電信業務及網路安全等議題展開熱烈對話。

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陳耀祥強調，面對全球通訊傳播及資通訊產業快速的發展，通訊傳播監理機關有許多共同面臨的問題，NCC於8月27日改組後，致力於通訊傳播服務業監理業務，並將與相關部會通力合作，以創造我國數位經濟發展。另外在通傳政策與法規的制定上，亦期望能汲取美國FCC的監理經驗，以作為我國未來通傳政策制定的參考與維護共同的民主價值。

FCC委員Carr表示，台美為堅實夥伴，肯定NCC在制定通訊傳播監理政策的努力成果，雙方此次除就重要電信業務、網路安全、頻譜管理、衛星通訊及資料管理等議題交換意見外，並盼未來能持續深化兩機關的互動，分享彼此在通訊傳播監理的看法。

NCC強調，該會也將持續與FCC等世界各國通訊傳播相關主管機關進行專業交流，並透過雙邊會議或其他方式，汲取各項重要政策經驗，期待未來能進一步提升台美合作關係。

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